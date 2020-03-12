Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
В Украине уже трое инфицированных коронавирусом

В Украине зафиксированы два новых случая инфицирования коронавирусом

12 мар 2020, 19:15
999

Коронавирус в Украине зафиксирован еще у двух человек. Теперь официальное количество заболевших COVID-19 в стране — три человека.

Новые случаи заболевания зафиксированы у женщины пенсионного возраста из Житомирской области и мужчины из Черновицкой области, жена которого находилась в Италии в течение последних 14 дней. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Пациенты изолированы, им предоставляется симптоматическое лечение. Также проводится работа с людьми, с которыми контактировали инфицированные.

В Минздраве напомнили, что ранее в Украине был зафиксирован один случай коронавируса COVID-19 в Черновцах, состояние мужчины удовлетворительное.

Также 12 марта были госпитализированы еще два человека с подозрением на COVID-19 в Черновицкой области. Оба человека были в странах, где наблюдается эпидемия коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Черновицкой облгосадминистрации.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости по теме

Показать больше