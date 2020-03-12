В Украине уже трое инфицированных коронавирусом

https://racurs.ua/n135082-v-ukraine-zafiksirovany-dva-novyh-sluchaya-inficirovaniya-koronavirusom.html

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Коронавирус в Украине зафиксирован еще у двух человек. Теперь официальное количество заболевших COVID-19 в стране — три человека.

Новые случаи заболевания зафиксированы у женщины пенсионного возраста из Житомирской области и мужчины из Черновицкой области, жена которого находилась в Италии в течение последних 14 дней. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Пациенты изолированы, им предоставляется симптоматическое лечение. Также проводится работа с людьми, с которыми контактировали инфицированные.

В Минздраве напомнили, что ранее в Украине был зафиксирован один случай коронавируса COVID-19 в Черновцах, состояние мужчины удовлетворительное.

Также 12 марта были госпитализированы еще два человека с подозрением на COVID-19 в Черновицкой области. Оба человека были в странах, где наблюдается эпидемия коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Черновицкой облгосадминистрации.