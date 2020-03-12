Зенитно-ракетный комплекс «Бук». Фото: Корреспондент

https://racurs.ua/n135081-delo-mh17-rossiya-hotela-zavezti-na-donbass-tri-buka-bellingcat.html

Ракурс

Дело MH17 уже расследуется более пяти лет, но до сих пор появляются все новые факты причастности России к катастрофе. Группа журналистов Bellingcat, которая занимается расследование авиакатастрофы в небе над Донбассом, установила, что РФ в 2014 году планировала завезти на территорию оккупированного Донбасса три зенитно-ракетных комплекса «Бук».

Первый ЗРК «Бук» прибыл на Донбасс за несколько дней до трагедии, но его пришлось вернуть в Россию из-за поломки, утверждает основатель Bellingcat Элиот Хиггинс, пишет «Укринформ».

Россия на этом не остановилась и ночью 17 июля отправила на Донбасс еще два «Бука». Однако один комплекс так и не смог добраться до места назначения, потому что не хватало автотягачей для буксировки ЗРК.

Как известно, в суде в Гааге прокуроры заявляли, что в 2014 году из России на Донбасс были отправлены два ЗРК «Бук», но по дороге одна из установок сломалась.

Следствием было установлено, что пассажирский самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17, был сбит 17 июля 2014 года над территорией Донбасса из РЗК «Бук». Управляли комплексом военнослужащие российской 53-й бригады, которая базируется в Курске.