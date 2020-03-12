Зенітно-ракетний комплекс «Бук». Фото: Кореспондент

https://racurs.ua/ua/n135081-sprava-mh17-rosiya-hotila-zavezty-na-donbas-try-zrk-buk-bellingcat.html

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Справа MH17 вже розслідується понад п’ять років, але й досі з’являються нові факти причетності Росії до катастрофи. Група журналістів Bellingcat, яка займається розслідування авіакатастрофи в небі над Донбасом, встановила, що РФ у 2014 році планувала завезти на територію окупованого Донбасу три зенітно-ракетних комплекси «Бук».

Перший ЗРК «Бук» прибув на Донбас за кілька днів до трагедії, але його довелося повернути в Росію через поломку, стверджує засновник Bellingcat Еліот Гіґґінс, пише «Укрінформ».

Росія на цьому не зупинилася і вночі 17 липня відправила на Донбас ще два «Буки». Однак один комплекс так і не зміг дістатися до місця призначення, тому що не вистачало автотягачів для буксирування ЗРК.

Як відомо, в суді в Гаазі прокурори заявляли, що в 2014 році з Росії на Донбас були відправлені два ЗРК «Бук», але по дорозі одна з установок зламалася.

Слідством було встановлено, що пасажирський літак Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17, був збитий 17 липня 2014 року над територією Донбасу із РЗК «Бук». Керували комплексом військовослужбовці російської 53-й бригади, яка базується у Курську.