Суд у справі MH17: Нідерланди мають докази збиття пасажирського “Боїнга” російською ЗРК “Бук”

https://racurs.ua/ua/n134933-sud-u-spravi-mh17-niderlandy-maut-dokazy-zbyttya-pasajyrskogo-boyinga-rosiyskym-zrk-buk.html

Ракурс

Суд у справі MH17 сьогодні продовжив засідання, під час якого прокуратура Нідерландів повідомила про наявність доказів збиття пасажирського літака Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines зенітно-ракетним комплексом «Бук». Про це в своєму виступі заявив прокурор Тійс Бергер.

Докази оцінювались за різними сценаріями. Наприклад, розглядався сценарій «Повітря — повітря» — щодо можливого збиття літака з іншого реактивного літака, за допомогою ракети. Також ще один сценарій мав дві підверсії: атака з системи «Бук» або з будь-якої іншої системи, — розповів представник сторони обвинувачення.

За словами прокурора, розслідування отримало позитивні докази того, що ракету запустили саме з системи «Бук».

Виходячи з того, що це «Бук», прокуратура розглядала різні сценарії: ракету запустили з території, яка знаходилась під контролем України, а інший — що її запустили з підконтрольної бойовикам території… Лише другий сценарій визнали таким, що відповідає дійсності. Також розслідування отримало позитивні докази того, що ракету запустили… з поля біля Первомайського, — додав Бергер.

Він також зазначив, що прокуратура Нідерландів має свідків повернення «Бука» до Росії.

Є докази того, що ЗРК «Бук», за свідченнями свідків, повернули до РФ, і також, на основі цього сценарію, справу було доведено до обвинувального акту, — резюмував прокурор.

Нагадаємо, 9 березня у Нідерландах стартував суд у справі щодо збиття пасажирського «Боїнга» у небі над Донбасом 17 липня 2014 року. Літак виконував рейс MH17 за маршрутом Амстердам — Куала-Лумпур. В авіакатастрофі загинули всі 298 осіб, які перебували на борту. Більшість загиблих — громадяни Нідерландів. Під час першого слухання представник прокуратури Нідерландів Дігна ван Бутзелар заявила, максимальне покарання для обвинувачених у справі МH17 — довічне позбавлення волі.