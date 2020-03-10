Суд по делу MH17: у Нидерландов есть доказательства применения российского ЗРК «Бук»

https://racurs.ua/n134933-sud-po-delu-mh17-u-niderlandov-est-dokazatelstva-primeneniya-rossiyskogo-zrk-buk.html

Ракурс

Суд по делу MH17 сегодня продолжил заседание, во время которого прокуратура Нидерландов сообщила о наличии доказательств сбивания пассажирского самолета Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines зенитно-ракетным комплексом «Бук». Об этом в своем выступлении заявил прокурор Тийс Бергер.

Доказательства оценивались по разным сценариям. Например, рассматривался сценарий «Воздух — воздух» — о возможном сбивании самолета с другого реактивного самолета, с помощью ракеты. Также еще один сценарий имел две подверсии: атака из системы «Бук» или любой другой системы, — рассказал представитель стороны обвинения.

По словам прокурора, расследование получило положительные доказательства того, что ракету запустили именно из системы «Бук».

Исходя из того, что это «Бук», прокуратура рассматривала различные сценарии: ракету запустили с территории, которая находилась под контролем Украины, а другой — что ее запустили с подконтрольной боевикам территории… И лишь второй сценарий был признан таким, что соответствует действительности. Также расследование получило положительные доказательства того, что ракету запустили… с поля близ Первомайского, — добавил Бергер.

Он также отметил, что у прокуратуры Нидерландов есть свидетели возвращения «Бука» в Россию.

Есть доказательства того, что ЗРК «Бук», согласно показаниям свидетелей, вернули в РФ, и также, на основе этого сценария, дело было доведено до обвинительного акта, — резюмировал прокурор.

Напомним, 9 марта в Нидерландах стартовал суд по делу об атаке на пассажирский «Боинг» в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. Самолет выполнял рейс MH17 по маршруту Амстердам — Куала-Лумпур. В авиакатастрофе погибли все 298 человек, находившиеся на борту. Большинство погибших — граждане Нидерландов. Во время первого слушания представитель прокуратуры Нидерландов Дигна ван Бутзелар заявила, максимальное наказание для обвиняемых по делу МH17 — пожизненное лишение свободы.