В Нидерландах продолжается судебное заседание по делу MH17

https://racurs.ua/n134909-delo-mh17-v-niderlandah-prodoljaetsya-sudebnoe-zasedanie-translyaciya.html

Ракурс

В Нидерландах в комплексе юстиции «Схипхол» продолжается судебное заседание по делу катастрофы малайзийского «Боинга» рейса MH17, сбитого в небе над Донбассом в июле 2014 года.

Ни один из ответчиков, среди которых трое россиян и один украинец, в суд не явился.

Сегодня в суде сторона обвинения сможет подробно рассказать о текущем состоянии расследования.

Ожидается, что первая часть заседания продлится два часа, после чего будет перерыв на обед. Впоследствии заседание суда продолжится.

Судебные заседания по этому делу начались в понедельник.

Напомним, в воскресенье был согласован и утвержден обновленный перечень членов Совместной следственной группы от Украины в этом деле. Теперь группу от Украины возглавляет заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов.