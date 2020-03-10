Ракурсhttps://racurs.ua/
В Нидерландах продолжается судебное заседание по делу MH17
Дело MH17: в Нидерландах продолжается судебное заседание (ТРАНСЛЯЦИЯ)https://racurs.ua/n134909-delo-mh17-v-niderlandah-prodoljaetsya-sudebnoe-zasedanie-translyaciya.htmlРакурс
В Нидерландах в комплексе юстиции «Схипхол» продолжается судебное заседание по делу катастрофы малайзийского «Боинга» рейса MH17, сбитого в небе над Донбассом в июле 2014 года.
Ни один из ответчиков, среди которых трое россиян и один украинец, в суд не явился.
Сегодня в суде сторона обвинения сможет подробно рассказать о текущем состоянии расследования.
Ожидается, что первая часть заседания продлится два часа, после чего будет перерыв на обед. Впоследствии заседание суда продолжится.
Судебные заседания по этому делу начались в понедельник.
Напомним, в воскресенье был согласован и утвержден обновленный перечень членов Совместной следственной группы от Украины в этом деле. Теперь группу от Украины возглавляет заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов.
Загрузка...