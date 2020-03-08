Катастрофа MH17: утвержден глава международной следственной группы от Украины

В июле 2014 года боевики сбили малазийский «Боинг» в небе над Донбассом, фото: «Громадське»

https://racurs.ua/n134868-katastrofa-mh17-utverjden-glava-mejdunarodnoy-sledstvennoy-gruppy-ot-ukrainy.html

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В Амстердаме согласован и утвержден обновленный перечень членов Совместной следственной группы (Joint Investigation Team, JIT) от Украины, расследующей катастрофу малазийского «Боинга» рейса MH17, который был сбит в небе над Донбассом 17 июля 2014 года.

Группу от Украины, в состав которой вошли четыре представителя Офиса генпрокурора, возглавил заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Отмечается, что Мамедов на центральном уровне координирует работу по расследованию международных преступлений.

Работа JIT, в состав которой входят представители правоохранительных органов Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии, продолжена. Сегодня состоялось ее первое заседание в обновленном составе.

Члены JIT, в частности, обсудили начало судебного процесса, который начнется завтра в комплексе юстиции «Схипхол», расположенном в около 50 км от Гааги.

В этом суде в качестве слушателей примут участие и украинские прокуроры.

Жертвами катастрофы MH17 стали 298 человек — все пассажиры и члены экипажа сбитого самолета.

Напомним, родственников жертв этой катастрофы со зданием комплекса «Схипхол» ознакомили осенью 2019 года. В этом здании во время судебного процесса смогут поместиться только ближайшие родственники погибших, остальные — будут наблюдать с помощью трансляции.