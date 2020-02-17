Катастрофа MH17: СМИ сообщили об отстранении украинских прокуроров

Катастрофа MH17. Фото: Слово и Дело

https://racurs.ua/n133837-katastrofa-mh17-smi-soobschili-ob-otstranenii-ukrainskih-prokurorov.html

Ракурс

Катастрофа самолета рейса MH17 Малайзийских авиалиний, которая произошла в небе над Донбассом в июле 2014 года, расследуется Совместной следственной группой (ССГ), в которую входили также и представители украинской генпрокуратуры.

Со стороны Украины в ССГ входили прокуроры Олеся Скрипник и Олег Пересада. Однако, по информации журналистов, украинские прокуроры были отстранены от расследования авиакатастрофы в связи с реформой генпрокуратуры, пишет нидерландская газета NRC Next.

Издание сообщает, что в последние месяцы в ССГ не было ни одного представителя Украины. Кроме того, также были уволены еще четыре прокурора, которые входили в украинскую группу расследования крушения самолета.

Газета утверждает, что отстранение украинских прокуроров не окажет влияния на судебный процесс, так как украинская сторона закончила расследование еще летом прошлого года. Однако, такие ротации могут замедлить процесс расследования в отношении других подозреваемых.

Офис генпрокурора отреагировал на появление в СМИ подобной информации и сообщил, что на сегодняшний день в работе международной следственной группы принимают участие четыре украинских прокурора.

На национальном уровне расследованием данного уголовного производства заняты девять сотрудников департамента надзора по уголовным производствах в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта.