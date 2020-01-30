Владимир Цемах, фото: «Цензор.нет»

https://racurs.ua/n132894-katastrofa-mh17-espch-pozvolil-ekstradirovat-komendanta-snejnogo-cemaha-v-niderlandy.html

Ракурс

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) позволил экстрадировать в Нидерланды Владимира Цемаха, который был так называемым «комендантом» захваченного российскими боевиками города Снежное Донецкой области во время катастрофы на Донбассе малазийского «Боинга» рейса MH17.

Защита Цемаха пыталась добиться для него от ЕСПЧ запрета на экстрадицию в Нидерланды, ссылаясь на нормы Европейской конвенции по правам человека. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на адвоката Цемаха.

Отмечается, что соответствующее решение ЕСПЧ принял еще в конце 2019 года.

Цемаха украинские спецслужбы задержали в июне 2019 на временно неподконтрольной территории Донбасса. После этого его удерживали в СИЗО в Киеве, а 7 сентября он был передан России в рамках обмена пленными.

11 сентября Нидерланды переквалифицировали Цемаха, который до этого был свидетелем по делу о катастрофе MH17, на подозреваемого. Прокуратура Нидерландов требует его немедленного ареста.

«Боинг-777», летевший из Нидерландов в Малайзию, был сбит в небе над Донбассом 17 июля 2014 года ракетой, запущенной с контролируемой боевиками территории. В результате погибли все 298 человек, находившихся на борту самолета.

Напомним, в середине сентября 2019 дочь Цемаха заявила, что он вернулся в оккупированный город Снежное Донецкой области.