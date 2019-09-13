Цемах уже вернулся к боевикам ДНР. Фото: Днепр Час

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Владимир Цемах, боевик ДНР, недавно переданный украинской стороной России в рамках обмена удерживаемыми лицами, уже вернулся на временно оккупированные территории Донбасса.

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По словам его дочери Марии Левченко-Цемах, они вернулись не в Снежное Донецкой области, где Цемах жил до задержания украинскими спецслужбами. Точное местонахождение отца она не называет, но, возможно, они пребывают в оккупированном Харцызске, где жила его дочь. Об этом она сообщила в интервью «Настоящему Времени».

Левченко-Цемах заявила, что ее отец уже дал показания «всем сторонам», которые планировали получить их. Также она сообщила, что Цемах все еще находится в статусе свидетеля и семья не собирается нанимать ему адвоката.

В свою очередь Генеральная прокуратура заявила, что данные допроса Цемаха не подлежат разглашению. Такой ответ ведомства был получен на запрос «Українських новин».

Отказавшись комментировать допрос и предоставить информацию о ходе следствия по делу боевика, в ГПУ сослались на условия Соглашения о создании международной следственной группы по расследованию катастрофы самолета рейса МН17.

Также ведомство отказалось сообщать, допрашивали ли нидерландские следователи еще одного подозреваемый в деле о сбитом «Боинге» — боевика Дмитрия Куприяна с позывным Батя.

Напомним, в 2014 году Цемах входил в состав одной из группировок террористической организации ДНР, располагавшейся в районе города Снежное в момент сбивания малайзийского «Боинга». В конце июня 2019 года украинские спецслужбы провели операцию по его задержанию на оккупированной территории, после чего боевик провел в СИЗО в Киеве около двух месяцев.

Его обвиняют в создании террористической группы. Нидерланды просили Киев не выдавать Цемаха российской стороне, однако Украина была вынуждена включить его в список на обмен пленными.

Нидерланды считают Цемаха главным подозреваемым в деле катастрофы MH17 над Донбассом в июле 2014 года. Тогда малайзийский пассажирский самолет, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит пророссийскими боевиками в небе над Донецкой область. На борту находились почти 300 человек, никому из них выжить не удалось.