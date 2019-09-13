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Ракурс
Бизнесмен Эндрю Янг. Фото: flickr.com

Кандидат в президенты США пообещал дарить американским семьям по 1 тыс. долл. ежемесячно

13 сен 2019, 13:18
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Эндрю Янг, американский бизнесмен и один из 10 претендентов на номинацию в качестве кандидата в президенты США от Демократической партии, пообещал в течение года платить американцам 1 тыс. долл. ежемесячно.

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Такое предложение Янг сделал на дебатах кандидатов в президенты США от демократов. Идея бизнесмена заключается в том, чтобы доказать эффективность идеи всеобщего базового дохода. Деньги на выплаты Янг обещает найти среди собственного бюджета. Об этом 13 сентября сообщает Telegram-канал «Открытый мир» со ссылкой на AP.

Кандидат планирует методом слепого жребия выбрать десять американских семей и ежемесячно выплачивать им по 1 тыс. долл. из избирательного фонда в рамках предвыборной кампании. Янг обещает, что, если победит на выборах, то практика дарения средств распространится на всех граждан США, которым исполнилось больше 18 лет. Таким образом он планирует бороться с бедностью.

Напомним, советники президента США Дональда Трампа убеждают его не идти на президентские выборы, которые состоятся в ноябре 2020 года, вместе с вице-президентом Майком Пенсом, а выбрать себе нового напарника.


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