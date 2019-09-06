Дональд Трамп (справа), фото: The White House

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Ракурс

Советники президента США Дональда Трампа убеждают его не идти на президентские выборы, которые состоятся в ноябре 2020 года, вместе с вице-президентом Майком Пенсом, а выбрать себе нового партнера.

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Об этом сообщает портал Yahoo News со ссылкой на информированные источники среди действующих и бывших советников Трампа и Пенса.

По информации издания, несмотря на демонстрируемые наружу дружеские отношения и тесное сотрудничество между Трампом и Пенсом, необходимые для победы на президентских выборах, за кулисами после не очень удачных для Республиканской партии промежуточных выборов 2018 года начала расти напряженность между президентом США и вице-президентом, а также их ключевыми советниками.

Отмечается, что вскоре после промежуточных выборов, которые обернулись для Республиканской партии потерей большинства в Палате представителей конгресса, Трамп интересовался у своих советников о возможности замены Пенса. Снова этот вопрос он поднимал в этом году во время августовского отпуска в своем гольф-клубе в Бедминстере, штат Нью-Джерси.

Однако, вернувшись из отпуска, Трамп отказался от этой идеи.

Я думаю, Майк Пенс был выдающимся вице-президентом, — заявил он тогда журналистам.

Издание отмечает, что существуют слухи о том, что дочь президента США Иванка Трамп и его зять Джаред Кушнер настаивали на изучении вопроса о возможности замены Пенса на будущих выборах на какого-то политического деятеля женского пола, что могло бы позволить расширить электоральное поле на предстоящих выборах (администрация Трампа неоднократно опровергала слухи, что Пенса может заменить в 2020 году бывший посол США в ООН Никки Хейли).

Однако ни один из источников издания не подтвердил, что непосредственно слышал этот разговор, а высокопоставленный представитель Белого дома, комментируя эти слухи, заверил, что ни Иванка Трамп, ни Джаред Кушнер не участвовали в подобного рода обсуждениях. Кроме того, один из помощников Пенса отметил, что Трамп неоднократно заверял вице-президента в отсутствии намерения заменить его на другого партнера на выборах 2020 года.

Однако один из представителей окружения Пенса признал, что «есть определенные круги», которые стремятся решить «собственные проблемы за счет замены партнера» Трампа.

В то же время один из бывших советников Трампа и Пенса отметил, что президент США не любит помощников, которые проявляют больше амбиций, чем он. Поэтому его отношение к вице-президенту значительно улучшится, если Пенс просто объявит, что не планирует баллотироваться на пост президента.

Все это пройдет, если он объявит, что не будет баллотироваться в президенты в 2024 году, — заявил бывший советник.

С другой стороны, по мнению некоторых из собеседников издания, таким образом Трамп может держать Пенса «на жестком поводке» — используя неопределенность относительно 2020 года, чтобы заставить его пройти «тест на лояльность».

Напомним, в начале сентября Пенс заявил, что военная помощь США Украине будет зависеть от борьбы с коррупцией.