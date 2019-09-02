Майк Пенс, фото: Wikimedia Commons

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США будут продолжать поддерживать Украину, однако хотели бы видеть прогресс в борьбе с коррупцией в нашем государстве.

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Об этом вице-президент США Майк Пенс заявил во время совместной с президентом Польши Анджеем Дудой пресс-конференции в Варшаве, сообщает агентство «Укринформ».

По словам Пенса, США и в дальнейшем продолжать поддерживать территориальную целостность и суверенитет Украины.

Но одновременно президент Трамп подчеркнул, что есть проблемы с вопросами коррупции, — отметил политик.

Пенс подчеркнул, что президент США Дональд Трамп, принимая решение о предоставлении дальнейшей военной помощи, которая наше государство получает в связи с оккупацией Крыма и российской агрессией на Востоке Украины, хотел услышать от Владимира Зеленского информацию о состоянии борьбы с коррупцией.

Вице-президент США отметил, что полученная им от украинской стороны информация будет передана Трампу. В частности, Зеленский сообщил ему о более чем 200 законодательных инициативах в этой сфере.

Президент Трамп хочет быть уверенным, или эти деньги пойдут на инвестиции, которые усилят безопасность и стабильность Украины, — отметил вице-президент США.

Пенс также отметил, что приостановление предоставления Украине помощи со стороны США не связано с попытками близкого соратника Трампа Рудольфа Джулиани «найти в Украине что-то на Джо Байдена» (одного из вероятных лидеров избирательной гонки в США, бывшего вице-президента США во времена президентства представителя Демократической партии Барака Обамы).

Напомним, Зеленский, находясь в Варшаве на церемонии по случаю 80-летия начала Второй мировой войны, провел встречу с Пенсом, при которой получил заверения, что США продолжат поддерживать Украину.