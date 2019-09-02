Майк Пенс, фото: Wikimedia Commons

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Ракурс

США продовжуватимуть підтримувати Україну, однак хотіли б бачити прогрес у боротьбі з корупцією в нашій державі.

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Про це віце-президент США Майк Пенс заявив під час спільної з президентом Польщі Анджеєм Дудою прес-конференції у Варшаві, повідомляє агентство «Укрінформ».

За словами Пенса, США й надалі продовжуватимуть підтримувати територіальну цілісність і суверенітет України.

Але одночасно президент Трамп підкреслив, що маємо проблеми з питаннями корупції, — наголосив політик.

Пенс зазначив, що президент США Дональд Трамп, ухвалюючи рішення про надання подальшої військової допомоги, котра наша держава отримує у зв’язку з окупацією Криму та російською агресією на Сході України, хотів почути від Володимира Зеленського інформацію про стан боротьби з корупцією.

Віце-президент США зазначив, що отримана ним від української сторони інформація буде передана Трампу. Зокрема, Зеленський повідомив йому про понад 200 законодавчих ініціатив у цій сфері.

Президент Трамп хоче бути упевненим, чи ці гроші спрямують на інвестиції, які посилять безпеку і стабільність України, — зазначив віце-президент США.

Пенс також наголосив, що призупинення надання Україні допомоги з боку США не пов’язане з намаганнями близького соратника Трампа Рудольфа Джуліані «знайти в Україні щось на Джо Байдена» (одного з ймовірних лідерів виборчих перегонів у США, колишнього віце-президента США в часи президентства представника Демократичної партії Барака Обами).

Нагадаємо, Зеленський, перебуваючи у Варшаві на церемонії з нагоди 80-річчя початку Другої світової війни, провів зустріч з Пенсом, під час якої отримав запевнення, що США продовжать підтримувати Україну.