Законопроект про зменшення кількості нардепів схвалили в комітеті парламенту. Фото: ИА Regnum

https://racurs.ua/ua/n126228-zakonoproekt-pro-zmenshennya-kilkosti-nardepiv-shvalyly-v-komiteti-parlamentu.html

Ракурс

Правовий комітет Верховної Ради України схвалив проект закону № 1017 про зменшення кількості народних депутатів у парламенті.

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Профільний комітет рекомендував Раді включити відповідний законопроект до порядку денного сесії і направити його на висновок Конституційного суду України (КСУ). Про це повідомляється на сайті парламенту.

Зазначимо, що законопроект пропонує внести зміни в ст. 76 і ст. 77 Конституції України. Передбачається, що кількість народних депутатів повинні зменшити з 450 до 300 осіб.

Як відомо, цей законопроект в день першого засідання Верховної Ради 9-го скликання зареєстрував в парламенті президент України Володимир Зеленський. Розгляд свого законопроекту глава держави відзначив як невідкладний.

Як раніше повідомляв «Ракурс», завтра парламент у другому читанні розгляне інший законопроект Зеленського про зняття депутатської недоторканності. Його зареєстрували також 29 серпня. Зазначається, що профільний комітет з питань правової політики Верховної Ради рекомендував парламенту прийняти закон про зняття недоторканності.