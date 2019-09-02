Нічна Рада: 3 вересня знову можливе затяжне засідання. Фото: Zik

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Верховна Рада України знову може продовжити до ночі пленарне засідання, яке відбудеться завтра. Такий прогноз дав перший заступник голови фракції «Слуга народу» Олександр Корнієнко.

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За його словами, депутати мають намір розглянути усі питання, внесені до порядку денного, у зв’язку з чим і може бути продовжено засідання, повідомляє «РБК-Україна».

Серед іншого до порядку денного завтрашнього засідання ВР внесено питання, які передбачають зміну Конституції, зокрема, скасування депутатської недоторканності.

Подивимося, як піде. Якщо треба буде до ночі, будемо до ночі. Ми ж працюємо до вичерпання порядку денного, — заявив Корнієнко.

Затяжні засідання можливі й на двох наступних пленарних тижнях, додав нардеп. Такий прогноз він зробив на підставі кількості законодавчих ініціатив, які президент доручив розглянути парламенту.

Думаю, що там буде робота нон-стоп, із перервами на сон та їжу, — підсумував Корнієнко.

Відомо, що нова Рада має намір спрямувати до Конституційного суду України сім проектів законів, які передбачають внесення змін до Конституції, зокрема й законопроект № 7203 про скасування депутатської недоторканності з 2020 року.

Нагадаємо, що перше засідання нового парламенту, яке відбулося 29 серпня, затягнулося до 2.00 ночі. Цього дня відбулися перші конфлікти нових нардепів і навіть блокування трибуни ВР.