Зняття депутатської недоторканності: суєта навколо закону

Зняття депутатської недоторканності. Фото: сайт Верховної Ради

https://racurs.ua/ua/2432-znyattya-deputatskoyi-nedotorkannosti-suieta-navkolo-zakonu.html

Ракурс

«Ура, ура! — кричать у соцмережах прихильники чинного президента і його політсили. — Ми зробили те, на що ці лузери ніяк не могли сподобитися за 28 років незалежності! Ми домоглися зняття депутатської недоторканності!»

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Народ у захваті: у нього і справді склалося враження, що а) депутати з учорашнього дня дуже навіть доторканні, і б) це цілком і повністю заслуга переможців. Однак насправді із законом про зняття депутатської недоторканності все не так просто. Почнімо з того, що це поки тільки законопроект, і на своєму першому засіданні 29 серпня ВР підтримала його в першому читанні — при тому, що тексту законопроекту не було на парламентському сайті. Як, втім, і текстів кількох інших голосно анонсованих законопроектів, наприклад, про імпічмент президента.

Дві парламентські фракції — ЄС і «Голос» — навіть залишили зал засідань, не бажаючи брати участь у голосуваннях, що відбуваються поза правовим полем. «Вони голосують за неіснуючі законопроекти. Документів ніхто не бачив, до порядку денного вони не включені. Голосування відбувається без дотримання процедур», — так прокоментував ситуацію голова фракції «Голос» Сергій Рахманін.

У п'ятницю вранці законопроект №7203 про зняття депутатської недоторканності благополучно був на сайті Верховної Ради, і дуже цікаво було почитати про пригоди цього документа в парламенті. Отже, «невідкладним» він був визнаний ще в жовтні 2017 року президентом Порошенком. Тоді ж, у жовтні 2017-го, він пройшов комітети і був переданий на розгляд до Конституційного суду. У липні минулого року КС зробив свої висновки і пропозиції, законопроект передали на доопрацювання у відповідний парламентський комітет.

29 травня нинішнього року свіжообраний президент Зеленський знову-таки позначив цей законопроект про зняття депутатської недоторканності як невідкладний. Останній запис на сайті ВР від 29 серпня 2019 року говорить: «Проект відкликано».

Відзначимо також, що у 2017 році до парламенту надійшло два законопроекти про зняття депутатської недоторканності. Документ №6773 (в якому процедуру було максимально спрощено) було знято з розгляду ще у вересні 2018-го.

Може, вчора 363 депутати проголосували за якийсь третій, таємничий і закритий документ? Та ні, начебто всюди згадується законопроект №7203 про зняття депутатської недоторканності, який станом на 9 ранку п'ятниці, 30 серпня, на парламентському сайті позначено як «відкликаний» і «знятий з розгляду».

Та й саме голосування відбувалося якось незрозуміло: спікер Дмитро Разумков, щось, мабуть, переплутавши, оголосив, що за закон про зняття депутатської недоторканності голосують у цілому. Представники ЄС вказали йому на помилку. Присутній в залі президент Зеленський нервово відреагував на це: «Ну і сказали, і що ви кричите весь час?»

...Одним словом, ми продовжуємо стежити за загадковими пригодами голосно анонсованих законопроектів — і про зняття депутатської недоторканності, і про імпічмент, і про введення прямого народовладдя, і інших.

Ще буде час докладно розібратися в їхньому змісті, адже попри гучні заяви про «зняття депутатської недоторканності в один клік», до реального скасування цієї недоторканності довгий шлях. Внесення змін до Конституції одним махом не робиться — для цього відповідні законопроекти повинні розглядатися протягом двох парламентських сесій.

А може, зім'ята процедура голосування за законопроект про зняття депутатської недоторканності, тексту якого в момент голосування, як заявляють окремі депутати, не було на сайті парламенту, для того і задумана, щоби згодом оголосити ці результати незаконними і затягнути процедуру ухвалення законів, що утискають права народних обранців, якомога довше?