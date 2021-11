Війна за бабу Маню: свобода слова, національна безпека і шкурні інтереси

https://racurs.ua/ua/2955-viyna.html

Ракурс

Если представить себе украинское медиа-пространство чем-то вроде моря, то получится эдакий локальный водоем, вроде Азовского: мелкое, закрытое и как будто безобидное. Однако часть его берега – это вражеская территория, да и с большим миром его соединяет узкий пролив, снова-таки контролируемый противником. И да, это теплое море время от времени сотрясают штормы локального значения.

Время штормов

Ноябрь вообще время штормов, и недавно наше медиа-сообщество всколыхнули два события. Первое – закрытие издания «KyivPost», газеты, просуществовавшей четверть века, срок впечатляющий по украинским меркам. Американское посольство назвало 8 ноября «печальным днем для украинских СМИ», поскольку издание было «одним из важнейших независимых медиа-голосов Украины на любом языке и неутомимым проводником журналистских стандартов».

Отлично, когда в стране есть эталон журналистских стандартов. Плохо только, что проводники этих стандартов издавались на английском. Владелец издания Аднан Киван, застройщик из Одессы, на официальной странице в соцсетях, обещая, что «КиевПост» простоит закрытым недолго, тоже изъясняется эдак по-американски: God, дескать, bless all of us, скоро, мол, откроемся cбожией помощью.

Уволенные сотрудники, в свою очередь, пишут, что хозяин, распустив редакцию, наберет новых, более сговорчивых сотрудников и под старым почтенным брэндом «KyivPost» запустит украиноязычное издание один бог знает какого направления.

Честно говоря, если поставить себя на место одесского застройщика, так перезапуск издания – шаг логичный, вполне соответствующий его личным интересам. Честная англоязычная газета – это, конечно, респектабельно. Но об украиноязычное издание с несравненно более широким охватом аудитории, во-первых, удобнее чесать собственное самолюбие, а во-вторых (и это главное!) – решать разнообразные деловые и политические вопросы. И подобные «перезапуски» – для украинского медиа-рынка давно не новость. Очень плохо то, что «большой мир» лишится еще одного проверенного источника информации об Украине. Но нас, честно говоря, больше интересует внутренний потребитель.

В интересах национальной безопасности

В одном довольно известном в свое время попсовом издании главный редактор, говоря о читателях, представлял его в виде двух собирательных персонажей – «бабы Мани» и «Ивана Петровича Сидорова». «А будет ли это интересно бабе Мане?» – вопрошал он время от времени на планерках. И был абсолютно прав. Именно собирательная баба Маня – главная мишень информационной войны.

Можно сколько угодно говорить о журналистских стандартах, но ключ к массовой популярности издания – баба Маня. Как же эта особа относится к так называемой свободе слова?

В конце октября Центр Разумкова провел социологический опрос на тему: «Считаете ли Вы допустимыми ограничение свободы слова и вмешательство власти в работу СМИ?» 48,2% опрошенных ответили, что считают недопустимыми какие-либо ограничения свободы слова и вмешательство в работу медиа, а 5,6% – допустимыми.

Однако 33,8% (каждый третий) посчитали допустимым вмешательство в работу СМИ вплоть до их закрытия, однако только в интересах нацбезопасности. 12,3% гипотетических баб Мань и Иванов Петровичей ответить на вопрос затруднились.

Таким образом «интересы нацбезопасности» – могучий рычаг, который может многое оправдать в глазах общества

Два буденновских удара президента Зеленского

Сторонники шестого президента ставят ему в плюсик решительную борьбу против информационной агрессии. Конечно, критиковать беззубую и бесхребетную информационную политику пятого президента сам бог велел, однако коренится она еще в дремучих советских и ранних постсоветских временах, и это тема для отдельного разговора. Сейчас же давайте поговорим о лихих шапкозакидательских кавалеристских атаках шестого, направленных против злого информационного врага.

Собственно говоря, главных побед за нынешним президентом числится две: закрытие сайта «Страна.ua» и так называемых «медведчуковских телеканалов».

Сначала о заблокированной в августе «Стране». Вражеский ли это ресурс? Безусловно. Законное ли это решение? Абсолютно нет. Что дала блокировка? Да ничего: издание сменило доменный адрес, попавший под санкции СНБО главный редактор преотлично живет в Австрии.

Так называемые «медведчуковские каналы» попали под санкции чуть раньше «Страны», еще в феврале 2021-го. Интересно, что в 2019 году президент Зеленский заявлял, что не будет блокировать работу одиозного телеканала NewsOne – мол, полномочий на это у него нет. Но через два года полномочия нашлись, и телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK исчезли из украинской сетки вещания.

Регулярно просматривая телеграм-канал Верховного суда, можно наблюдать бесконечные дела о правомочности санкций против телеканалов, судебная часть истории явно закончится не скоро. Тем временем, когда речь заходит о закрытии ресурсов, принято говорить о двух точках зрения на эти события. Патриотическая общественность в массе рада: наконец-то государство прикрыло «кремлевские помойки», отравлявшие мозги простой украинской бабы Мани. Тем временем пятая колонна, и в первую очередь, ОПЗЖ кричит о «душителях свободы слова».

Значит, и о свободе слова стоит сказать пару слов.

Патриотизм против свободы слова

Издание «Страна.ua», к слову, теперь числится в реестре Платформы Совета Европы по защите журналистов в качестве СМИ, преследуемого государством.

Что касается защиты журналистов в Украине, то у нас есть забавная организация – Национальный союз журналистов, созданный в далеком 1959 году и имеющий к реальной журналистике примерно такое же отношение, как советская эстрада того времени к мейнстримной музыке. Глава этой организации Сергей Томиленко оба раза горячо вступался за преследуемые государством СМИ, называя санкции наступлением на свободу слова. «Решение украинской власти является информационным взрывом и шокирует международные институты, которые занимаются защитой прав журналистов», – писал он на своей странице в ФБ.

И знаете что? Он прав. Да-да, глава опереточного «журналистского объединения», выдающего свои корочки кому попало, прав, защищая «кремлевские помойки».

Информационная война – это не закрытие одиозных изданий, а эффективная борьба за ум уже упомянутой бабы Мани. Возьмем хоть «Страну». Как патриот я скажу – да, рупор Кремля, да, подрывная пропаганда. Как профессионал скажу – блестяще! Вложенные в издание огромные деньги плюс штат опытных, но не отягощенных особыми моральными рамками профи выдавали на-гора первоклассный продукт. Между прочим, издание было отличным источником информации – с поправкой, конечно, на вектор ее подачи.

Бороться с такими тяжело и хлопотно. Во-первых, это сбор юридически непоколебимых доказательств того, что источники финансирования вражеского издания находятся на вражеской же территории. Во-вторых, создание и поддержание сильных, профессиональных и независимых отечественных СМИ, которые сейчас либо выживают как могут, либо вынужденно «ложатся» под денежные мешки, потому что содержать, например, телеканалы, на одном энтузиазме нельзя

…Кстати о денежных мешках: вроде бы вначале было сказано о двух штормовых событиях начала ноября в отечественных медиа, так где же второе?

В тот же день, когда было закрыто издание «KyivPost», медиа-пространство позабавила другая новость: Петр Порошенко продал корпоративные права на телеканалы «Прямой» и «5 канал» медиа-холдингу «Вільні медіа». Пятый президент таким образом избавился от одного из критериев принадлежности к «олигархам», обозначенных в недавно принятом популистском законе. Название у холдинга забавное – все, что связано с «телевизором», у нас примерно такое же свободное, как шестой президент – профессиональный актер: одни изображают «независимые медиа», второй выдает за актерство самодеятельное кривляние. То, что стоит огромных денег (а содержание телеканалов – это чудовищные расходы) не может быть свободным от крупного капитала при нынешней системе организации СМИ. Изменение этой системы – вот настоящая цель информационной войны. Однако об этом мы поговорим немного позже.