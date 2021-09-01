3 тисячі афганських біженців розмістять у київському передмісті

https://racurs.ua/ua/2924-3-tysyachi-afganskyh-bijenciv-rozmistyat-u-kyyivskomu-peredmisti.html

Ракурс

Нещодавно «Ракурс» писав про те, що Україна стала однією з країн, які запропонували прийняти у себе афганських біженців із так званих груп ризику (простіше кажучи, тих, хто підтримував США).

У США заявляли, що евакуювати людей із країни, захопленої талібами, Сполученим Штатам допомагатимуть іще 12 країн. Пропозиції про допомогу в транзиті людей надійшли від Бахрейну, Великої Британії, Данії, Німеччини, Італії, Казахстану, Катару, Кувейту, Таджикистану, Туреччини, ОАЕ і Узбекистану.

Перші ластівки

133 громадянина Ісламської Республіки Афганістан, евакуйовані з цієї країни після захоплення влади талібами, прибули 29 серпня в Одесу зі столичного аеропорту «Бориспіль». Серед біженців 85 дітей, у тому числі новонароджений хлопчик. Найстарішій жінці — 85 років. За словами очевидців, біженці змучені і налякані. Цих людей прийняли у себе одеські афганці, які живуть в Україні вже багато років, пише одеська газета «Думская». У цьому місті розміщується найбільша афганська громада.

Однак 133 людини — це, очевидно, тільки початок. Масштаб лиха в Ісламській Республіці Афганістан дозволяє припустити, що до країн, які погодилися прийняти біженців (а серед них, як ми вже говорили, і Україна), хлине потік громадян Афганістану. Наразі називається приблизна цифра в 5 тисяч осіб.

Як планують їх прийняти? І, головне, де?

Відповідь на ці запитання можна знайти в листі міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського прем'єр-міністру Денису Шмигалю, текст якого є у редакції.

Наметові містечка

Розміщенням біженців займається Державна міграційна служба, у віданні якої перебувають пункти тимчасового розміщення біженців (ПТРБ) і пункти тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні (ПТПІ). Логічним було б розмістити афганських біженців у ПТРБ, але сьогодні три пункти, що розташовуються у Волинській, Чернігівській і Миколаївській областях, заповнені. Міністр внутрішніх справ пропонує вирішити питання, встановивши на території пунктів наметові містечка з розрахунку по 100 осіб у кожній області.

Тепер про фінансове питання. На утримання цих трьохсот осіб протягом місяця знадобиться додаткове фінансування в сумі близько 900 тис. грн. Денис Монастирський пише, що на харчування біженців імовірно піде близько 400 тис. грн, на комунальні послуги — 150 тис. Медикаменти та побутова допомога афганцям з наметових містечок обійдеться орієнтовно в 350 тис. грн.

Однак наметові містечка, враховуючи наш клімат, — усе одно тимчасове рішення. Тому Міністерство внутрішніх справ пропонує перетворити на пункти тимчасового розміщення біженців... деякі виправні установи.

3 тисячі біженців у колонії та виправному центрі

Денис Монастирський пропонує розмістити до трьох тисяч чоловік у приміщеннях Бучанської виправної колонії №85 (місто Ірпінь) і ДУ «Ірпінський виправний центр №132» (смт Коцюбинське) після їхнього перепрофілювання у ПТПІ або ПТРБ. «На сьогодні зазначені установи розраховані на розміщення близько 1,5 тис. осіб із розрахунку 4 кв. м на одну особу», — пише міністр.

Приміщенням необхідно буде капітально відремонтувати, на що, за приблизними підрахунками, піде 100 млн грн. Штатний персонал — близько 100 осіб. На утримання біженців буде потрібно 264 млн грн, на зарплату персоналу — 280 млн, на харчування — 90 млн, на комунальні послуги — 80 млн грн. (У листі, правда, не сказано, на який термін розраховувалися ці суми.) На думку Дениса Монастирського, саме ці установи можна швидко і з мінімальними витратами переобладнати під пункти прийому біженців, оскільки в будівлях є водопровід і опалення, а на територіях — приміщення для медичного обслуговування та соціальної роботи.

Треба сказати, що це найближчі столичні передмістя: Ірпінь розташований приблизно в 15 хвилинах їзди від Києва, а селище Коцюбинське — це практично Київ, населений пункт розміщується одразу за Окружною дорогою. Міністерство внутрішніх справ пропонує таке місце невипадково. Фактично біженці отримають прямий і простий доступ до посольств і консульських установ, органів державної влади, офісів державних і неурядових організацій.

Питання про подальше переміщення біженців обговорить МЗС

До вирішення питання міністр внутрішніх справ просить залучити кілька міністерств і відомств — Мінінфраструктури, Прикордонну і Митну служби, Нацполіцію і Міністерство охорони здоров'я (біженцям необхідно зробити щеплення від коронавірусу і не допустити погіршення епідемічної ситуації через переселення такої маси людей).

На територіях, де ймовірно проживатимуть афганські біженці, потрібно забезпечити протипожежну безпеку, врахувати можливість виникнення позаштатних ситуацій, а все це — недешеві речі. Тому Денис Монастирський пропонує Кабміну дати розпорядження відповідним міністерствам і відомствам, щоб ті визначили обсяг фінансових вливань у вирішення проблеми розміщення на території України біженців з Афганістану.

Міністерству закордонних справ необхідно буде провести зустрічі з представниками недержавних міжнародних і волонтерських організацій та розпочати міждержавний діалог із США, спрямований на врегулювання проблемних питань, що пов'язані з перебуванням в Україні громадян Афганістану та їхнім подальшим переміщенням.