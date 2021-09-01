3 тысячи афганских беженцев разместят в киевском пригороде

https://racurs.ua/2924-3-tysyachi-afganskih-bejencev-razmestyat-v-kievskom-prigorode.html

Ракурс

Недавно «Ракурс» писал о том, что Украина стала одной из стран, предложивших принять у себя афганских беженцев из так называемых групп риска (проще говоря, тех, кто поддерживал США).

В США заявляли, что эвакуировать людей из страны, захваченной талибами, Соединенным Штатам будут помогать еще 12 стран. Предложения о помощи в транзите людей поступили от Бахрейна, Великобритании, Дании, Германии, Италии, Казахстана, Катара, Кувейта, Таджикистана, Турции, ОАЭ и Узбекистана.

Первые ласточки

133 гражданина Исламской Республики Афганистан, эвакуированные из этой страны после захвата власти талибами, прибыли 29 августа в Одессу из столичного аэропорта «Борисполь». Среди беженцев 85 детей, в том числе новорожденный мальчик. Самой пожилой женщине — 85 лет. По словам очевидцев, беженцы измучены и напуганы. Этих людей приняли у себя одесские афганцы, которые живут в Украине уже много лет, пишет одесская газета «Думская». В этом городе находится самая большая афганская община.

Но 133 человека — это, очевидно, только начало. Масштаб бедствия в Исламской Республике Афганистан позволяет предположить, что в страны, согласившиеся принять беженцев (а в их число, как мы уже говорили, входит и Украина), хлынет поток граждан Афганистана. Пока называется приблизительная цифра в 5 тысяч человек.

Как предполагается их принять? И, главное, где?

Ответ на эти вопросы можно найти в письме министра внутренних дел Дениса Монастырского премьер-министру Денису Шмыгалю, текст которого есть у редакции.

Палаточные городки

Размещением беженцев занимается Государственная миграционная служба, в ведении которой находятся пункты временного размещения беженцев (ПВРБ) и пункты временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства, незаконно находящихся в Украине (ПВПИ). Логичным было бы разместить афганских беженцев в ПВРБ, однако сегодня три пункта, находящиеся в Волынской, Черниговской и Николаевской областях, заполнены. Министр внутренних дел предлагает решить вопрос, установив на территории пунктов палаточные городки из расчета по 100 человек в каждой области.

Теперь о финансовом вопросе. На содержание этих трехсот человек на протяжении месяца необходимо дополнительное финансирование в сумме около 900 тыс. грн. Денис Монастырский пишет, что на питание беженцев предположительно уйдет около 400 тыс. грн, на коммунальные услуги — 150 тыс. Медикаменты и бытовая помощь афганцам из палаточных городков обойдется ориентировочно в 350 тыс. грн.

Однако палаточные городки, учитывая наш климат, — все равно временное решение. Поэтому Министерство внутренних дел предлагает превратить в пункты временного размещения беженцев… некоторые исправительные заведения.

3 тысячи беженцев в колонии и исправительном центре

Денис Монастырский предлагает разместить до трех тысяч человек в помещениях Бучанской исправительной колонии №85 (город Ирпень) и ГУ «Ирпенский исправительный центр №132» (пгт Коцюбинское) после их перепрофилирования в ПВПИ или ПВРБ. «На сегодняшний день указанные учреждения рассчитаны на размещение около 1,5 тыс. человек из расчета 4 кв. м на одного человека», — пишет министр.

Помещениям необходим капитальный ремонт, который, по приблизительным подсчетам, обойдется в 100 млн грн. Штатный персонал — около 100 человек. На содержание беженцев потребуется 264 млн грн, на зарплату персонала — 280 млн, на питание — 90 млн, на коммунальные услуги — 80 млн грн. (В письме, правда, не сказано, на какой срок рассчитывались эти суммы.) По мнению Дениса Монастырского, именно эти учреждения можно быстро и с минимальными затратами переоборудовать под пункты приема беженцев, поскольку в зданиях есть водопровод и отопление, а на территориях — помещения для медицинского обслуживания и социальной работы.

Надо сказать, что это ближайшие столичные пригороды: Ирпень находится приблизительно в 15 минутах езды от Киева, а поселок Коцюбинское — это практически Киев, населенный пункт расположился сразу за Окружной дорогой. Такое место предлагается Министерством внутренних дел неслучайно. Фактически беженцы получат прямой и простой доступ к посольствам и консульским учреждениям, органам государственной власти, офисам государственных и неправительственных организаций.

Вопрос о дальнейшем перемещении беженцев обсудит МИД

К решению вопроса министр внутренних дел просит привлечь несколько министерств и ведомств — Мининфраструктуры, Пограничную и Таможенную службы, Нацполицию и Министерство здравоохранения (беженцам необходимо сделать прививки от коронавируса и не допустить ухудшения эпидемической ситуации в связи с переселением такой массы людей).

На территориях, где предположительно будут проживать афганские беженцы, нужно обеспечить противопожарную безопасность, учесть возможность возникновения нештатных ситуаций, а все это — затратные вещи. Поэтому Денис Монастырский предлагает Кабмину дать распоряжения соответствующим министерствам и ведомствам, чтобы те определили объем финансовых вливаний в решение проблемы размещения на территории Украины беженцев из Афганистана.

Министерству иностранных дел необходимо будет провести встречи с представителями негосударственных международных и волонтерских организаций и начать межгосударственный диалог с США, направленный на урегулирование проблемных вопросов, связанных с пребыванием в Украине граждан Афганистана и их дальнейшим перемещением.