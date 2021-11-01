Буря в стакане: фейсбучные битвы как один из инструментов информационной войны

https://racurs.ua/2947-burya-v-stakane-feysbuchnye-bitvy-kak-odin-iz-instrumentov-informacionnoy-voyny.html

Ракурс

Один из ведущих сайтов по поиску работы, который сложно упрекнуть в политических пристрастиях, в начале года опубликовал данные исследования агентства Plusone, согласно которому аудитория Facebookв Украине перевалила за 20 миллионов пользователей. Интересно, что прирост в последнее время идет за счет жителей небольших городов и сел. И это понятно: население крупных городов давно и поголовно обзавелось аккаунтом, да не одним.

Поэтому-то сетевая площадка интересна не только предпринимателям, продвигающим свой бизнес. Тот же Facebook давно превратился в инструмент политической борьбы. Однако давайте посмотрим, так ли уж велик КПД у этого инструмента.

Реальная аудитория «политоты»

Всякий мало-мальски поднаторевший пользователь знает, что такое «информационный пузырь». Если вы имеете тысячи три друзей и подписаны еще на пару тысяч человек, рано или поздно ваша лента сузится до некоего «близкого круга» – тех, который вы охотно читаете, на чьи посты реагируете комментариями или лайками.

Данные, которые разные издания таскают друг у друга как собака кость (поэтому ссылку не даем, Гугл в помощь!), говорят, что если у вас в районе тысячи друзей и подписчиков, то на самом деле страницу видит примерно четверть из них. Чем больше подписка – тем меньше количество реальных читателей. В итоге крепких «середнячков», на которых подписаны несколько тысяч пользователей, на деле читает около 15 процентов аудитории. Тяжеловесов с подпиской от пятидесяти до ста тысяч реально читает чуть менее десяти процентов пользователей, а супертяжеловесы, чья подписка перевалила за 100 тысяч, могут похвастаться… примерно теми же десятью процентами читателей.

Не стоит забывать и о том, что подавляющая часть пользователей украинского сегмента Facebook( особенно тех, кто после блокировки «Одноклассников» и «Вконтакте» перебрался сюда не от хорошей жизни) предпочитает постить картиночки и обмениваться рецептами, им эта политика вообще не сдалась.

Уже одно это снижает привлекательность Facebookкак инструмента влияния большие массы людей, а стало быть, и на политическую борьбу. Однако кроме количественных показателей есть и качественные, и они тоже не в пользу соцсетей.

Селф-брендинг и поклонники

В чем ценность телевизора как инструмента промывания мозгов и убеждения народа? Ну, в массовости аудитории, понятно, но еще и в том, что у аудитории меньше простора для маневра. Не так уж много рейтинговых политических шоу, например, или популярных новостийных программ. Можно сколько угодно заявлять: «Я не смотрю телевизор», но… его, во-первых, смотрят родные и друзья, а во-вторых, если уж они говорят о чем-то интересном «из зомбоящика», то к гадалке не ходи – добрая половина снобов, «не смотрящих телевизор», чуть позже найдет это в ютьюбе.

С соцсетями дело другое. Для чистоты эксперимента попробуйте взять какого-нибудь ЛОМа-«тяжеловеса» (причем не обязательно политического, для опыта вполне подойдет и кулинарный блогер или фэшн-гуру) и просмотреть лайки и комментарии под некоторым количеством постов. И вы увидите, что большинство всех этих «Благодарю!», «Подпишусь под каждым словом!» и «100%!!!» пишет сравнительно небольшой круг одних и тех же людей, таскающихся за своим кумиром из поста в пост. Еще довольно много народу… лайкает посты, прочитав два первых абзаца, а то и вовсе их не читая. В этом, кстати, кроется феномен «тяжеловесов», которые могут просто выставить свое селфи и написать: «Ах, я проснулся и вкусненько позавтракал» – и получить свои гарантированные пару тысяч лайков от преданных поклонников. Люди любят реалити-шоу, а топы и рады сыграть в них главную роль вместе со своими детьми, кошками, собаками, курортами и кулинарными изысками.

Для продвижения селф-брэнда блогера это полезно. Для использования блогера как инструмент политтехнологий – аж никак: «преданные две тысячи» для такой крупной игры малоинтересны.

Теперь самое время поговорить о наполнении аккаунтов «политоты».

Смерть «недорогеньким»!

Для развития информационного пространства и свободы слова соцсети – однозначное благо. Еще каких-нибудь пару десятков лет назад донести свое мнение до широкой аудитории было достаточно сложно Для этого имелись патентованные профессиональные медиаплощадки, и попасть, например, на страницы газет было… ну не то чтобы совсем невозможно, но это было все равно более трудоемкое дело. Основная проблема заключалась в том, что количество площадок было сильно ограничено, потому что поддерживать традиционные печатные СМИ – дело дорогое, а телеканалы – архидорогое. Электронные средства массовой информации обходятся дешевле на несколько порядков, но зачем же тратиться даже на них, если можно абсолютно бесплатно зарегистрировать аккаунт или создать страницу? И вот тебе полная свобода слова!

Но у этой свободы есть своя оборотная сторона – качество конечного продукта. Отбросим вал безграмотных, бестолковых и не базирующихся ни на чем постов, толку от них априори немного. Возьмем лучше пару десятков топов, умеющих думать и складывать слова. В чем слабые места этих «селф-медиа»?

Коротко: многие «инсайды» и «аналитические построения» высасываются из пальца, и подается это варево с учетом непритязательных вкусов «простого пользователя»: «А сейчас, котаны, я покажу вам половой орган нашего… хехехе». Кстати, в половых органах и культивируемом ими суржике нет ничего плохого. Плохо другое: декларируя свою незаангажированность и неподкупность (и заодно поливая грязью «недорогеньких», то есть профессиональные СМИ) многие ЛОМы не замечают, как из их текстов лезут уши банальных заказных материалов, выполненных коряво и неумело. Таким образом ценность этой аналитики и инсайдов часто стремится к нулю. Не ни перед кем же отвечать не нужно, что хочу, то и сочиняю! Особенно если за это платят. (О том, кто и кому платит, мы еще поговорим).

В последнее время можно проследить интересную тенденцию: аудитория соцсетей и аудитория СМИ – это совершенно разные группы людей, и все больше читателей предпочитает половым органам качество и ответственность.

Но что-то слишком много мы говорим о соцсетях в целом и слишком мало – о технологиях информационной войны.

Внутривидовая борьба патриотов

Безусловный плюс соцсетей – то, что там действительно конденсируется неравнодушная фракция общества. Конечно, имеется в виду очень небольшой околополитический сегмент аудитории, но эти люди вполне могут стать «запалом» для серьезных событий в стране. Вот на них и отрабатывается технология «разделяй и властвуй». Эта тема безусловно достойна отдельного серьезного исследования, но то, что к «срачам», периодически трясущим патриотически настроенную аудиторию украинского фейсбука, приложили руки мастера из соседнего государства, очевидно. Уж они умеют использовать заоблачные амбиции местных «звезд». Допустим, столкновения по языковому или национальному вопросу очевидно инспирированы врагом, а «архисуперпатриотичные» кадры вроде двух известных белокурых мадам – защитниц чистоты языка через одного состоят в Москве на довольствии, это понятно.

Но есть темы, на которых чужие технологии легко замаскировать под межвидовую борьбу патриотов. Драки предлагаются на любой вкус: «порохоботы» против «зелеботов» (а кто сказал, что «зелебот» не может быть чистосердечным патриотом?), какие-то «комсомольцы», «белые пальто»… в общем, всех не перечислишь. Да и не нужно. Главное – вовремя закинуть дрожжей в выгребную яму политтусовки.

«Узок круг революционеров»

Вот самый свежий пример: недавно патриотическую общественность трясло от очередного инсайда, на этот раз подкинутого одним из видных столпов лагеря «порохоботов» (кто в теме, знает, о ком речь, кто не в теме – ему и не надо).

Речь идет о «ботоферме», которую взращивает Офис президента. Скандал свежий, но тема ботов вечна. Сумма, брошенная на это дело, названа прямо архетипическая – миллион! На эту сумму якобы вначале были куплены тройка тяжеловесов и несколько десятков «порохоботов» калибром поменьше. Эти иуды сменили курс и теперь не восхваляют пятого президента и не поливают грязью шестого.

Самый главный «зелебот» (имя этого дрянного актеришки малограмотного коуча тоже знают все «околополитические») якобы получает аж 60 тысяч гривен ежемесячно, четыре кита-политолога, бывших «порохобота» - по 30 тысяч, разная мелочь – от 20 до 3 тысяч, в зависимости от калибра. Одни хвалят президента, другие, самые опасные, генерируют ссоры среди патриотов. Под патриотами, разумеется, имеются в виду исключительно «порохоботы».

Другой блогер-«порохобот» калибром поменьше называет таких переметнувшихся «чучелами огородными» и дамами с Окружной дороги: «Прикидывались своими и порядочными... а оказались, как Зеля».

Думаете, за обиженных стоит вступиться? Фигушки, они, в свою очередь, не отстают от оппонентов называют их обидной кличкой «комсомольцы» и не менее лихо обкладывают их половыми органами и неаппетитными сравнениями.

Плохо ли то, что в проукраинской среде бурлят эдакие фекальные бури? Безусловно. Трагично ли это? Нет. Как писал в свое время старый садист дедушка Ленин, «узок круг революционеров, страшно далеки они от народа».

Капризный инструмент – гифки и мемы

Политические битвы с «инсайдами» и матерными тирадами привели к тому, что и круг политически озабоченных пользователей стал сужаться. Причина проста: противно влезать в эти разборки.

Кстати, в отличие от доморощенной аналитики или лихих, с матерком, подборок новостей, есть в соцсетях иструмент, который можно вполне успешно использовать для разнообразных политико-электоральных целей, – гифки и мемы. Но этот инструмент очень капризный и плохо поддается командам сверху. То есть, по команде сверху можно наделать картиночек, но со стопроцентной вероятностью они будут бездарными. Авторы действительно смешной и талантливой сатиры, как правило, люди независимые и вряд ли будут работать по указке какого-то из политических лагерей.

Есть еще одна занятная тенденция: рожденные в недрах интернета политические движения выходят оттуда на свежий воздух и начинают заигрывать с кондовым электоратом, не слыхивавшим ни о каких фейсбучных блогерских тусовках. Но это отдельная тема, очень забавная, между прочим, и к ней мы еще вернемся. А заодно и обсудим медийные стратегии различных политических сил.

..Хорошо было бы сказать напоследок, что в фейсбучных битвах отражается реальная политическая борьба и реальная расстановка сил как океан отражается в капле воды. Но увы. В интернет-стакан, где бурлят войны юзернеймов, залит рассольчик, по своему составу весьма далекий от океанской волны. Поэтому соцсети – так себе инструмент, тот же телевизор бьет его по всем статьям. Однако свои пять копеек в расстановку сил Facebookтоже может вставить – раз. Два – это удобный рабочий инструмент для оценки последних политических тенденций. Наконец, три: соцсети – неплохой полигон для отработки новых технологий. Однако «пенсионерский фейсбук» для этого уже несколько устарел, для этого есть более эффективные инструменты, и о них мы тоже поговорим.