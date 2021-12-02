Застройка Киева: новые законы и распределение власти

https://racurs.ua/2964-zastroyka-kieva-novye-zakony-i-raspredelenie-vlasti.html

Ракурс

Одна из самых болезненных тем для каждого киевлянина и для всех, кто любит нашу древнюю столицу, - бессмысленная и беспощадная застройка города. Чудища из стекла и бетона, торчащие посреди зданий исторического центра как золотые зубы в пасти уголовника, «суицидальные» новостройки из «недоскребов», так тесно притулившихся друг к другу, что соседи из соседних домов могут спокойно дать прикурить друг другу, - все это очень больно ранит тех, кто переживает за Киев. Сваливать все на нынешнюю власть глупо: город уродуют на протяжении десятков лет. Поэтому мы сейчас не станем рвать на себе волосы и стенать: «Доколе?!», а проанализируем в серии материалов, посвященных застройке Киева, два основных вопроса – почему строительный беспредел возможен и как его предотвратить.

Отсутствие четких правил позволяет ловить рыбу в мутной воде всем – и хищным застройщикам, и нечистым на руку чиновникам, и профессиональным «активистам», спекулирующим на хайпе вокруг застроек. В итоге на лице города продолжают появляться уродливые наросты.

Поэтому начнем с законодательной базы.

Тандем из двух законов

Верховная Рада со дня на день обещает принять во втором чтении законопроект №2143-3 «О городе Киеве – столице Украины». Во всяком случае, еще 20 октября парламентский комитет по вопросам организации государственной власти рекомендовал документ ко второму чтению. Однако этот законопроект может быть принят только «в паре», сразу после принятия во втором чтении законопроекта №4298 «О местных государственных администрациях» (принят в первом чтении в марте 2021 года), потому что оба они содержат единые принципы распределения власти на местах.

Недавно вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко в интервью информационному агентству «Интерфакс» пояснял, что согласно законопроекту №4298 «местные госадминистрации будут наделены правом контролировать деятельность органов местного самоуправления, то есть – станут префектурами с полномочиями местных представительств центральных органов исполнительной власти».

Не дать узурпировать власть одному чиновнику

Прежде чем перейти к тому, как новые нормы отразятся на правилах застройки, нужно совсем коротко сказать о перераспределении власти в городе, которую повлечет за собой принятие законопроекта №2143-3 «О городе Киеве – столице Украины». В пояснительной записке к нему сказано, что цель законопроекта – создание эффективного механизма сдерживаний и противовесов, которые сделают невозможной узурпацию власти одним должностным лицом. Для этого предлагается «розділити повноваження та розмежувати посади Київського міського голови та голови Київської міської державної адміністрації. Так, Київський міський голова буде очолювати Київський магістрат – виконавчий орган Київської міської ради, головувати на засіданнях Київської міської ради, а голова Київської міської державної адміністрації буде здійснювати нагляд за додержанням Конституції і законів України органами місцевого самоврядування та координувати діяльність територіальних органів центральних органів виконавчої влади».

Глава подкомитета по вопросам административно-территориального устройства и местного самоуправления (и, как пишут, фактический куратор законопроекта о Киеве, член фракции «Слуга народа») Виталий Безгин в недавнем интервью агентству «Укринформ» четко дает понять, что инициаторы законопроекта понимают под «узурпацией власти одним должностным лицом»: «Кличко позбудеться посади голови КМДА, але при цьому в нього залишаться усі повноваження мера Києва. Законопроєкт надає Київській міській раді право створити власний самостійний виконавчий орган, який гарантуватиме реалізацію рішень Київради. Водночас мер Києва повноцінно керуватиме містом за посадою і це не потребуватиме його затвердження президентом».

КГГА, в свою очередь, будет новым органом, лишенным хозяйственных функций и занимающимся обеспечением законности. В принципе, такой механизм предусмотрен для всего местного самоуправления, и он прописан в законопроекте №4298. Вот потому-то один закон невозможен без другого.

Битва гигантов

Не будем углубляться в, мягко говоря, сложные отношения мэра Киева Виталия Кличко и ОПУ. Скажем лишь, что в начале ноября появилась новость о том, что киевский городской голова направил текст законопроекта №2143-3 на рассмотрение Венецианской комиссии и Совета Европы. Вот как он говорил об этом на официальном портале Киева: «Ухвалення нового закону про місто Київ повинне відбуватися з дотриманням усіх цінностей парламентаризму та врахуванням правової автономії інституту місцевого самоврядування. Бо Київ як столиця має спеціальний статус. Іще раз наголошу: цей закон не повинен порушувати Конституцію України! Тому має бути доопрацьований… .та повинен отримати експертну оцінку як міжнародних партнерів, так і громадськості».

25 ноября к мэру присоединился Совет почетных граждан Киева. Председатель совета Николай Полищук заявил: "Представники Ради стурбовані небезпекою, яка закладена у законопроект про столицю №2143-3. Ухвалення цього законопроекту може призвести до хаосу в керівництві міста, а це означає, що не буде послідовної роботи Києва та керівництва".

1 декабря мэр Киева говорил о том, что получил из Венецианской комиссии ответ на 20 страниц: «Много замечаний от наших международных, европейских партнеров. Мы должны прислушаться и тщательно доработать этот законопроект, с которым город Киев и Украина будет дальше жить. Этот законопроект, который очень быстро хотят протолкнуть, разрушит систему управления городом".

Тем временем Виталий Безгин на своей странице в ФБ «опровергает фейки» вокруг законодательства на основании оценки законопроекта в Совете Европы.

«Утверждается районными советами»

Однако нас интересует не битва гигантов, а то, как новый закон (разумеется, если он будет принят) скажется на застройке столицы. И вот тут возникают вопросы.

То есть, в тексте законопроекта все хорошо и красиво. Целая статья посвящена охране и сохранению культурного наследия города: «З метою збереження об’єктів культурної спадщини Київська міська рада в установленому Законом порядку визначає зони історичних ареалів міста, встановлює їх межі та режими використання. Будь–яке нове будівництво або реконструкція зі зміною техніко–економічних показників більше ніж на 30% в історичному ареалі міста Києва здійснюється за проектами, визнаними найкращими за результатами архітектурних конкурсів, проведених в установленому законодавством порядку».

Но в разделе, касающемся стратегического планирования развития Киева, есть один интересный момент: «Стратегічні документи з розвитку міста Києва затверджуються Київською міською радою, окрім детального плану територій, що затверджується районними у місті Києві радами» (курсив наш - Ред.)

Законопроект предусматривает, что районы войдут в состав столицы как отдельные единицы административно-территориального деления Украины. Количество и границы районов будут утверждаться Кабинетом министров по представлению Киевсовета.

Райсоветы и их исполкомы должны будут не только контролировать выполнение Генплана Киева, но и, как видим, утверждать «детальные планы территорий» - градостроительную документацию, которая уточняет генеральный план населенного пункта и определяет развитие определенной части территории. А не выйдет ли так, что на местах можно будет внести некоторые, выгодные определенным застройщикам коррективы в Генплан?

…Кстати о Генплане – а вы знаете, что его в Киеве… нет? Точнее, недавно появилась новость, что он уже готов и вот-вот будет принят, но это «вот-вот» тянется уже не один год.

Но страсти по Генплану – это отдельная огромная тема, о которой мы поговорим в самое ближайшее время.