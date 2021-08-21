Украина предложила принять часть афганских беженцев. Фото: pravdatutnews.com

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Беженцев из Афганистана предложила принять у себя Украина.

Украина стала одной из группы стран, которые сделала щедрые предложения по переселению афганцев из так называемых групп риска. Это граждане Афганистана, которые поддерживают США. Об этом 21 августа сообщил представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Нед Прайс, передает пресс-служба департамента.

По словам Прайса, согласились принять афганцев Албания, Канада, Колумбия, Коста-Рика, Чили, Косово, Северная Македония, Мексика, Польша, Катар, Руанда, Украина и Уганда.

Мы глубоко благодарны за оказанную ими поддержку и гордимся, что сотрудничаем с ними в рамках нашей совместной поддержки афганского народа. Мы очень рады, что другие страны также рассматривают возможность предоставления дополнительной поддержки. И это то, на что мы и дальше будем ориентированы, — отметил он.

Напомним, в США заявляли, что эвакуировать людей из Афганистана, который контролируется талибами, Соединенным Штатам будут помогать 12 стран. Предложения о помощи в транзите человек предоставили Бахрейн, Великобритания, Дания, Германия, Италия, Казахстан, Катар, Кувейт, Таджикистан, Турция, ОАЭ и Узбекистан.