Україна запропонувала прийняти частину афганських біженців. Фото: pravdatutnews.com

https://racurs.ua/ua/n159090-ukrayina-zaproponuvala-pryynyaty-chastynu-afganskyh-bijenciv-derjdep-ssha.html

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Біженців з Афганістану запропонувала прийняти в себе Україна.

Україна стала однією з групи країн, які зробила щедрі пропозиції щодо переселення афганців із так званих груп ризику. Це громадяни Афганістану, котрі підтримують США. Про це 21 серпня повідомив представник Державного департаменту Сполучених Штатів Нед Прайс, передає прес-служба департаменту.

За словами Прайса, погодилися прийняти афганців Албанія, Канада, Колумбія, Коста-Ріка, Чилі, Косово, Північна Македонія, Мексика, Польща, Катар, Руанда, Україна і Уганда.

Ми глибоко вдячні за надану ними підтримку і пишаємося, що співпрацюємо з ними у рамках нашої спільної підтримки афганського народу. Ми дуже раді, що інші країни також розглядають можливість надання додаткової підтримки. І це те, на що ми й надалі будемо орієнтовані, — зазначив він.

Нагадаємо, у США заявляли, що евакуйовувати людей із Афганістану, який контролюється талібами, Сполученим Штатам будуть допомагати 12 країн. Пропозиції про допомогу в транзиті людей надали Бахрейн, Велика Британія, Данія, Німеччина, Італія, Казахстан, Катар, Кувейт, Таджикистан, Туреччина, ОАЕ та Узбекистан.