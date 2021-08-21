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Штормове попередження в Україні оголосили синоптики. Фото: sq.com.ua
Штормове попередження в Україні оголосили синоптики — де погіршиться погодаhttps://racurs.ua/ua/n159089-shtormove-poperedjennya-v-ukrayini-ogolosyly-synoptyky-de-pogirshytsya-pogoda.htmlРакурс
Штормове попередження в Україні оголосили синоптики на 21 серпня.
Погодні умови будуть складними в низці областей. Грози та в окремих районах град та шквали 15−20 м/с обіцяють у східних та центральних регіонах. Про це повідомив український Гідрометцентр.
Погодні умови ускладняться в наступних областях:
- Запорізькій,
- Дніпропетровській,
- Полтавській,
- Сумській,
- Харківській,
- Луганській,
- Донецькій.
У ДСНС попереджають, що в разі грози варто вимкнути мобільний телефон, оскільки він її притягує. У будинку варто зачинити усі вікна та двері, щоб не було протягу, який притягує кульову блискавку. На вулиці треба уникати високих дерев, металевих парканів і стін, біля яких ростуть дерева. У лісі не потрібно ховатися від грози на узвишші, особливо під високими одинокими деревами. У полі під час грози треба знайти заглиблення в землі.
Нагадаємо, синоптики обіцяли, що погода в Україні на День Незалежності обіцяє бути теплою та сонячною, без дощів. Температуру повітря вдень обіцяють 24−26° тепла, ввечері 18−20°.
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