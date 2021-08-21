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Штормове попередження в Україні оголосили синоптики. Фото: sq.com.ua

Штормове попередження в Україні оголосили синоптики — де погіршиться погода

21 сер 2021, 12:28
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Штормове попередження в Україні оголосили синоптики на 21 серпня.

Погодні умови будуть складними в низці областей. Грози та в окремих районах град та шквали 15−20 м/с обіцяють у східних та центральних регіонах. Про це повідомив український Гідрометцентр.

Погодні умови ускладняться в наступних областях:

  • Запорізькій,
  • Дніпропетровській,
  • Полтавській,
  • Сумській,
  • Харківській,
  • Луганській,
  • Донецькій.

У ДСНС попереджають, що в разі грози варто вимкнути мобільний телефон, оскільки він її притягує. У будинку варто зачинити усі вікна та двері, щоб не було протягу, який притягує кульову блискавку. На вулиці треба уникати високих дерев, металевих парканів і стін, біля яких ростуть дерева. У лісі не потрібно ховатися від грози на узвишші, особливо під високими одинокими деревами. У полі під час грози треба знайти заглиблення в землі.


Штормове попередження в Україні оголосили синоптики. Карта: Гідрометцентр

Нагадаємо, синоптики обіцяли, що погода в Україні на День Незалежності обіцяє бути теплою та сонячною, без дощів. Температуру повітря вдень обіцяють 24−26° тепла, ввечері 18−20°.

Джерело: Ракурс


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