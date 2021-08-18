Погода на День Незалежності — синоптик дав прогноз

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Погода 24 серпня, на День Незалежності, обіцяє бути теплою та сонячною, без дощів. Такий прогноз зробила сьогодні синоптик Наталка Діденко, яка розповіла про погоду на довгі святкові вихідні в Україні.

На День Незалежності, 24 серпня, погода в Києві обіцяє бути хорошою. Буде багато сонця, дощів не очікується. Вдень +24−26 градусів, ввечері +18−20 градусів. Уточнення, звичайно, можливі, уважно стежитиму, — написала Діденко у Фейсбук.

За попередніми даними, у неділю, 22 серпня, опадів не передбачається. Лише в ніч на 22 серпня може пройти невеликий дощ. Вдень стовпчик термометра прогріється до +24 градусів, ввечері буде 18−20 вище нуля.

Погода 23 серпня — на День Прапора — у Києві буде сонячною і теплою.

Нагадаємо, 24 серпня у Києві пройде військовий парад. Також до 30-річчя Незалежності України у різних містах відбудуться святкові заходи.