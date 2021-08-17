Парад на День Незалежності — які вулиці перекриють

https://racurs.ua/ua/n158887-parad-na-den-nezalejnosti-yaki-vulyci-perekryut-ta-koly-karta.html

Ракурс

Парад до Дня Незалежності у 2021 році пройде зранку вівторка, 24 серпня. Водночас Патрульна поліція сьогодні попередила мешканців Києва про перекриття низки вулиць у зв’язку з підготовкою до військового параду на честь 30-річчя здобуття Незалежності України.

18, 20 та 22 серпня у центрі столиці відбудуться репетиції параду військ, під час яких із 15.30 до 24.00 запровадять тимчасове обмеження руху транспортних засобів, — йдеться у повідомленні прес-служби Нацполіції.

18, 20 та 22 серпня із 15.30 до 24.00 обмежать рух транспортних засобів вулицями Льва Толстого (на ділянці від Терещенківської до площі Льва Толстого) та Петра Сагайдачного (на ділянці від Боричевого узвозу до Ігорівської).

Окрім цього, в ці дні та 24 серпня не працюватимуть паркувальні майданчики. Також доступ громадян до окремих територій Труханового острова буде обмежений через артилерійський салют.

Нагадаємо, під час масових заходах із нагоди 30-річчя Незалежності України правоохоронці перейдуть на посилений варіант несення служби. Окрім цього, у Нацполіції повідомили, що на час проведення масових заходів у середмісті Києва буде частково обмежено рух автотранспорту, змінено графік та схему руху громадського транспорту. До патрулювання також залучать військовослужбовців Нацгвардії.