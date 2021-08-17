Парад на День Независимости - какие улицы перекроют и когда

https://racurs.ua/n158887-parad-na-den-nezavisimosti-kakie-ulicy-perekrout-i-kogda-karta.html

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Парад ко Дню Независимости в 2021 году пройдет во вторник, 24 августа. В то же время Патрульная полиция сегодня предупредила жителей Киева о перекрытии ряда улиц в связи с подготовкой к военному параду в честь 30-летия обретения независимости Украины.

18, 20 и 22 августа в центре столицы состоятся репетиции парада войск, во время которых с 15.30 до 24.00 введут временное ограничение на движение транспортных средств, — говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции.

18, 20 и 22 августа с 15.30 до 24.00 ограничат движение транспортных средств по улицам Льва Толстого (на участке от Терещенковской до площади Льва Толстого) и Петра Сагайдачного (на участке от Боричевого спуска к Игоревской).

Кроме этого, в эти дни и 24 августа не будут работать парковки. Также доступ граждан к отдельным территориям Труханова острова будет ограничен из-артиллерийских салютов.

Напомним, во время массовых мероприятиях по случаю 30-летия Независимости Украины правоохранители перейдут на усиленный вариант несения службы. Кроме этого, в Нацполиции сообщили, что на время проведения массовых мероприятий в центре Киева будет частично ограничено движение автотранспорта, изменен график и схема движения общественного транспорта. К патрулированию улиц также привлекут военнослужащих Нацгвардии.