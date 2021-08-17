Пентагон назвал новую главную задачу в Афганистане

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Пентагон назвал новую главную задачу в Афганистане — генерал-майор Хэнк Тейлор, выступая на брифинге в Министерстве обороны США, посвященному ситуации в Кабуле, заявил, что эвакуация американских граждан и афганцев, которые помогали Вашингтону, является приоритетной задачей.

Вооруженные силы США сосредоточены на эвакуации людей как можно скорее. Когда мы составляли этот план, то подготовились к ряду непредвиденных обстоятельств и признаем, что события, происходящие в аэропорту Хамида Карзая, привлекли внимание и беспокойство во всем мире. Мы активно следим за ситуацией и будем корректировать силы по мере необходимости, — цитирует Тейлора «Голос Америки».

За последние три дня США перебросили в Кабул 2,5 тыс. солдат. Представитель Пентагона также обещает перебросить новые силы в страну Центральной Азии. Всего в Афганистан прибудут 3−3,5 тыс. американских солдат. Тейлор также подтвердил, что Вашингтон не наносил авиаударов по позициям талибов, однако готов это сделать в случае необходимости.

За последние 24 часа авиаудары не наносились, но у командующего Вооруженными силами США в Афганистане есть эта возможность. У командира есть средства, которые доступны в аэропорту Хамида Карзая, а также поддержка из других областей региона, — отметил генерал.

Также Пентагон подтвердил информацию о том, что один военнослужащий США был ранен. По словам спикера американского оборонного ведомства Джона Кирби, США не ожидали, что афганские военные так быстро капитулируют перед «Талибаном».

Это произошло очень быстро. И одной из вещей, которую мы не могли предвидеть — степень капитуляции афганских сил — иногда без боя, — заявил Кирби.

В Пентагоне отметили, что в ходе встречи генерала Маккензи с лидерами талибов в Дохе, «Талыбану» дали понять, что операции по эвакуации граждан не должны подвергаться нападению, «иначе будет ответ».

Напомним, глава американского внешнеполитического ведомства Энтони Блинкен 16 августа провел телефонный разговор о ситуации в Афганистане с министром иностранных дел Пакистана и министром иностранных дел Индии.

Источник: «Голос Америки»