Рекордных 640 человек вместо 150 поднял в воздух самолет США в Кабуле

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640 человек вместо 150 вместил американский грузовой самолет в Кабуле — перегруженный самолет С-17 армии США, на борт которого прорвалось рекордное количество пассажиров-беженцев, сумел подняться в воздух и покинуть Афганистан.

Во время посадки в аэропорту захваченного талибами Кабула сотни мигрантов двинулись к самолету. Пилот принял решение поднять С-17 в воздух. Реактивное воздушное судно RCH 871 вылетело из Кабула в ночь на воскресенье после того, как талибы захватили афганский город. Самолет должен был забрать сотрудников посольства США, но на его борт ринулись испуганные местные жители Кабула, пишет Daily Mail.

Согласно предварительным оценкам, на борту самолета находились 800 человек, однако впоследствии чиновники обнародовали цифру в 640. Министерство обороны США доставит беженцев на авиабазы в Техасе и Висконсине.

США, Индия и Канада используют самолеты С-17 для транспортировки иностранцев и афганских беженцев из Кабула.

Напомним, в Афганистане 15 августа боевики исламистского радикального движения «Талибан» взяли под контроль столицу страны Кабул. Они захватили президентский дворец. Представитель «Талибана» Мохаммад Наим официально заверил, что боевые действия на территории Афганистана прекращены. Президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и покинул страну. Талибы сразу начали ущемлять права женщин — им запретили ходить на работу и покидать дом без сопровождения мужчин.

Источник: Daily Mail