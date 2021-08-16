В Афганистане остается около 50 украинцев, вылеты из Кабула приостановлены

https://racurs.ua/n158875-v-afganistane-ostaetsya-okolo-50-ukraincev-vylety-iz-kabula-priostanovleny.html

Ракурс

Ситуация в Афганистане остается напряженной из-за действий боевиков группировки «Талибан». Сейчас из этой страны хотят эвакуироваться около 50 украинцев из-за резкого ухудшения ситуации с безопасностью.

Посольство Украины в Таджикистане установило с ними связь. Об этом рассказал пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

Кроме того, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поручил срочно усилить посольство Украины в Душанбе, которое отвечает за Афганистан.

Теперь сразу два украинские диппредставительства — в Таджикистане и Пакистане — мониторят ситуацию и готовы помогать нашим гражданам. Пока нет информации о погибших или пострадавших украинцах в результате боевых действий.

Тем временем в Министерстве обороны США сообщили, что американские военные приостановили все воздушные операции в аэропорту Кабула.

Десантники и силы безопасности пытаются расчистить аэродром от нескольких тысяч афганцев, которые пытаются покинуть страну. Взлеты и посадки всех самолетов временно запрещены.

15 августа движение «Талибан» взял полный контроль над Афганистаном. Сейчас иностранные войска контролируют аэропорт Кабула, где проходит эвакуация.

Напомним, этой ночью украинский самолет эвакуировал из Афганистана 8 украинцев и 71 иностранного гражданина.