В Афганістані залишається близько 50 українців, вильоти з Кабула призупинені

В Афганістані залишається близько 50 українців, вильоти з Кабула призупиненіhttps://racurs.ua/ua/n158875-v-afganistani-zalyshaietsya-blyzko-50-ukrayinciv-vyloty-z-kabula-pryzupyneni.htmlРакурс
Ситуація в Афганістані залишається напруженою через дії бойовиків угрупування «Талібан». Наразі з цієї країни хочуть евакуюватися близько 50 українців через різке погіршення безпекової ситуації.
Посольство України в Таджикистані встановило з ними зв’язок. Про це речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.
Окрім того, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба доручив терміново посилити посольство України в Душанбе, яке відповідає за Афганістан.
Тепер одразу дві українські дипустанови — в Таджикистані та Пакистані — моніторять ситуацію та готові допомагати нашим громадянам. Наразі немає інформації про загиблих чи постраждалих українців внаслідок бойових дій.
Тим часом у Міністерстві оборони США повідомили, що американські військові тимчасово призупинили всі повітряні операції в аеропорту Кабула.
Десантники й сили безпеки намагаються розчистити аеродром від декількох тисяч афганців, які намагаються покинути країну. Злети й посадки всіх літаків тимчасово заборонені.
15 серпня рух «Талібан» взяв повний контроль над Афганістаном. Наразі іноземні війська контролюють аеропорт Кабула, звідки відбувається евакуація.
Нагадаємо, цієї ночі український літак евакуював з Афганістану 8 українців та 71 іноземного громадянина.