В Афганістані залишається близько 50 українців, вильоти з Кабула призупинені

https://racurs.ua/ua/n158875-v-afganistani-zalyshaietsya-blyzko-50-ukrayinciv-vyloty-z-kabula-pryzupyneni.html

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Ситуація в Афганістані залишається напруженою через дії бойовиків угрупування «Талібан». Наразі з цієї країни хочуть евакуюватися близько 50 українців через різке погіршення безпекової ситуації.

Посольство України в Таджикистані встановило з ними зв’язок. Про це речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

Окрім того, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба доручив терміново посилити посольство України в Душанбе, яке відповідає за Афганістан.

Тепер одразу дві українські дипустанови — в Таджикистані та Пакистані — моніторять ситуацію та готові допомагати нашим громадянам. Наразі немає інформації про загиблих чи постраждалих українців внаслідок бойових дій.

Тим часом у Міністерстві оборони США повідомили, що американські військові тимчасово призупинили всі повітряні операції в аеропорту Кабула.

Десантники й сили безпеки намагаються розчистити аеродром від декількох тисяч афганців, які намагаються покинути країну. Злети й посадки всіх літаків тимчасово заборонені.

15 серпня рух «Талібан» взяв повний контроль над Афганістаном. Наразі іноземні війська контролюють аеропорт Кабула, звідки відбувається евакуація.

Нагадаємо, цієї ночі український літак евакуював з Афганістану 8 українців та 71 іноземного громадянина.