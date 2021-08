З Афганістану, столицю якого місто Кабул взяв під контроль рух «Талібан», вчора, 15 серпня, українським літаком евакуювали майже 80 осіб.

Президент України Володимир Зеленський повідомив про це на своїй сторінці у Твіттері.

За словами президента, усі евакуйовані вже в безпеці.

Спочатку Зеленський повідомляв, що з Афганістану 15 серпня евакуювали 30 українців, проте згодом опублікував уточнення цих даних. Він зазначав, що Україна активізує зусилля для безпечного повернення своїх громадян з Афганістану через зростання насилля у цій країні.

Таліби оточили Кабул і 15 серпня без бою увійшли в місто. Президент Афганістану Ашраф Гані залишив країну і вилетів до Таджикистану, щоб потім вирушити в третю країну. Свою повноваження щодо врегулювання кризи в країні Гані передав іншим політичним лідерам.

У русі «Талібан» стверджують, що контролюють всю територію Афганістану.

В інтернеті з’явилися відео того, як натовпи людей, зокрема сім’ї з дітьми, намагаються потрапити на борт літаків, котрі вилітають з Кабула. За інформацією ЗМІ, з деяких комерційних рейсів довелося вимушено знімати пасажирів, оскільки переповнені літаки не могли злетіти.

