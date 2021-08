Из Афганистана, столицу которого город Кабул взяло под контроль движение «Талибан», вчера, 15 августа, украинским самолетом эвакуировали почти 80 человек.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об этом на своей странице в Твиттере.

По словам президента, все эвакуированные уже в безопасности.

Сначала Зеленский сообщал, что из Афганистана 15 августа эвакуировали 30 украинцев, однако впоследствии опубликовал уточнение этих данных. Он отмечал, что Украина активизирует усилия для безопасного возвращения своих граждан из Афганистана из-за роста насилия в этой стране.

Талибы окружили Кабул и 15 августа без боя вошли в город. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну и вылетел в Таджикистан, чтобы потом отправиться в третью страну. Свою полномочия по урегулированию кризиса в стране Гане передал другим политическим лидерам.

В движении «Талибан» утверждают, что контролируют всю территорию Афганистана.

В интернете появились видео того, как толпы людей, в том числе семьи с детьми, пытаются попасть на борт самолетов, вылетающих из Кабула. По информации СМИ, с некоторых коммерческих рейсов пришлось вынужденно снимать пассажиров, поскольку переполненые самолеты не могли взлететь.

The situation at Kabul airport is worsening with the airport still taking fire.#Kabul#Taliban#Afghanistanpic.twitter.com/vqg7jvs1CA

— Wajahat Kazmi (@KazmiWajahat) August 15, 2021