Президент Афганистана сбежал из страны, а силовики разбежались

Президент Афганистана бежал из страны в Таджикистан. Фото: flickr.by

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Президент Афганистана Ашраф Гани Ахмадзай покинул страну и вылетел в Таджикистан.

Президента сопровождают его советник по национальной безопасности Хамдулла Мухиб и глава администрации Фазл Махмуд Фазли. Ранее «Талибан» и правительство Афганистана договорились, что президент уйдет в отставку и передаст власть радикальному движению. Об этом сообщают TOLOnews и Asia-Plus.

По информации РИА «Новости», после захвата столицы Афганистана талибами местные правоохранительные органы отказались работать и исполнять свои обязанности. В Кабуле полиция покинула свои базы и участки.

Между тем CNN сообщает, что правительство Афганистана отправляет делегацию высокопоставленных чиновников в Катар для переговоров с лидерами радикального движения «Талибан» о передаче власти.

Напомним, движение «Талибан» начало стремительное наступление на позиции афганской армии после объявления о выводе американских войск весной 2021 года. За прошедшую неделю талибы захватили столицы 16 провинций. Исламистское движение «Талибан» 15 августа заявило о захвате всего Афганистана.

Источники: CNN, Asia-Plus, TOLOnews, РИА «Новости»