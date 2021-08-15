Президент Афганістану втік з країни, а силовики розбіглися

Президент Афганістану втік з країни до Таджикистану. Фото: flickr.by

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Президент Афганістану Ашраф Гані Ахмадзай покинув країну й вилетів до Таджикістану.

Президента супроводжують його радник з національної безпеки Хамдулла Мухіб й голова адміністрації Фазл Махмуд Фазлі. Раніше «Талібан» та уряд Афганістану домовилися, що президент піде у відставку й передасть владу радикальному руху. Про це повідомляють TOLOnews та Asia-Plus.

За інформацією РІА «Новости», після захоплення столиці Афганістану талібами місцеві правоохоронні органи відмовилися працювати і виконувати свої обов’язки. У Кабулі поліція покинула свої бази і дільниці.

Тим часом CNN повідомляє, що уряд Афганістану відправляє делегацію високопосадовців в Катар для переговорів з лідерами радикального руху «Талібан» про передачу влади.

Нагадаємо, рух «Талібан» почав стрімкий наступ на позиції афганської армії після оголошення про виведення американських військ навесні 2021 року. За минулий тиждень таліби захопили столиці 16 провінцій. Ісламістський рух «Талібан» 15 серпня заявив про захоплення всього Афганістану.

Джерела: CNN, Asia-Plus, TOLOnews, РІА «Новости»