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Ракурс
Талібан. Фото: РБК

«Талібан» не нападатиме на Кабул — уряд передасть владу (ВІДЕО)

15 сер 2021, 12:26
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«Талібан» не захоплюватиме столицю Афганістану Кабул, оскільки домовився з урядом про мирну передачу влади в країни.

Силового захоплення не буде. Про це повідомив виконувач обов’язків міністра внутрішніх справ Афганістану Абдулу Саттара Мірзакваля в заяві, яку транслювало агентство TOLO News.

За словами представника уряду, «Талібан» погодився не нападати на Кабул. Передача влади буде відбуватися мирним шляхом.

Бойовики радикального руху «Талібан» узяли під свій контроль усі прикордонні переходи в Афганістані. Залишити територію країни тепер можна тільки за допомогою авіації. Аеропорт у Кабулі залишився єдиним виходом з Афганістану.

Американські ЗМІ пишуть, що Сполучені Штати Америки (США) уже почали евакуацію свого посольства в Кабулі. Над афганською столицею сьогодні зранку літають американські військові вертольоти, які вивозять із країни дипломатичний персонал.


Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що президент США Джо Байден доручив державному секретарю Ентоні Блінкену домогтися політичного врегулювання війни в Афганістані. США продовжать надавати допомогу афганцям.

Джерело: TOLO News

Джерело: Ракурс


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