Джо Байден. Фото: Газета.ру

https://racurs.ua/ua/n158813-bayden-dav-vkazivku-vreguluvaty-viynu-v-afganistani.html

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Джо Байден, президент Сполучених Штатів Америки (США), доручив державному секретарю Ентоні Блінкену домогтися політичного врегулювання війни в Афганістані.

США продовжать надавати допомогу афганцям. Про це повідомляє прес-служба Білого дому.

Лідер країни доручив державному секретарю підтримати президента Афганістану Ашрафа Гані та інших лідерів у запобіганні подальшому кровопролиттю й домогтися політичного врегулювання ситуації. Блінкену також доручили взаємодіяти з ключовими регіональними зацікавленими сторонами.

Байден призначив посла Трейсі Джейкобсона відповідальним за всі зусилля уряду з обробки, транспортування й переселення афганських шукачів спеціальної імміграційної візи та інших афганських союзників.

Зокрема, президент США схвалив відряджання додаткових озброєних сил в Афганістан, щоби безпечно згорнути американське посольство і вивести персонал — мова йде про розгортання приблизно 5 тис. військовослужбовців.

Крім того, Байден зауважив, що представників «Талібану» в Досі, повідомили про те, що будь-які дії з їхнього боку на території Афганістану, які ставлять під загрозу персонал або місію США, будуть зустрінуті швидкими й сильними озброєними силами.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що рух «Талібан» захопив друге за величиною місто Афганістану — Кандагар. Перед цим урядові сили країни підтвердили захоплення міста Газні, яке розташоване на шляху до Кандагару.