«Талібан» заявив про захоплення ще п'яти провінцій Афганістану. Фото: МК

https://racurs.ua/ua/n158753-taliban-zayavyv-pro-zahoplennya-sche-p-yaty-provinciy-afganistanu.html

Ракурс

«Талібан», ісламістський рух, заявив про захоплення ще пяти провінцій Афганістану станом на 13 серпня.

Таліби стверджують про взяття під контроль провінцій Герат, Бадгіс, Гор, Гільменд і Кандагар. Уряд Афганістану ніяк не коментує закріплення бойовиків на цих територіях. Про це повідомило на своїй сторінці в Twitter іранське агентство Fars.

Губернатор провінції Урузган Мохаммад Омар Ширзад заявив в ефірі афганського телеканалу «Толо ньюс», що старійшини племен, які проживають в провінції, закликали його припинити війну з талібами після декількох днів боїв за місто Тарінкот. Внаслідок бойових дій інфраструктура в цьому місті сильно знищена. За словами чиновника, підрозділи армії Афганістану як і раніше знаходяться в місті.

Тим часом Міністерство оборони Афганістану поширило на своїй офіційній сторінці в Twitter чергове щоденне зведення про військові дії в країні. У відомстві повідомили про те, що 12 серпня їм вдалося знищити 202 бойовиків і поранити 89.

Іранське агентство «Таснім» повідомило, що в місті Герат таліби захопили квартал, де розташоване Генеральне консульство Ірану. За даними агентства, Генконсул Ірану, інші дипломати і співробітники установи знаходяться всередині будівлі. Таліби зобов’язалися забезпечувати безпеку дипломатів та інших співробітників генконсульства.

Нагадаємо, 11 з 34 столиць провінцій Афганістану нині перебувають під контролем «Талібану». Захоплення нових провінцій відбувається на тлі поступового виведення військ США з країни.

Рух «Талібан» також заявив про захоплення другого за величиною міста Афганістану — Кандагар. У мережі з’явилося відео, на якому видно, як бойовики пересуваються найбільшою площею Кандагара.

Джерело: Fars, «Толо ньюс», «Таснім»