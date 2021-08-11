Таліби захопили дев’ять провінцій Афганістану і випустили сотні в’язнів. Фото: Укрінформ

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В Афганістані бойовики радикального руху «Талібан» в ніч на середу, 11 серпня, захопили місто Файзабад, столицю провінції Бадахшан на північному сході країни.

Місцевий депутат Забіхула Аттік підтвердив, що урядові війська покинули місто після декількох днів важких боїв. Про це повідомляє Al Jazeera.

Місто стало уже дев’ятим провінційним центром, над яким встановили контроль бойовики. У захоплених містах вони випускають із в’язниць усіх в’язнів.

Президент Афганістану Ашраф Гані прибув до оточеної талібами столиці провінції Балх — міста Мазарі-Шариф, що також на півночі країни. Він має на меті підтримати урядові сили на тлі розширення територіальних здобутків бойовиків.

Як відомо, масштабний наступ бойовиків почався на тлі рішення США шодо виведення своїх військ з Афганістану.

Нагадаємо, 10 серпня бойовики руху «Талібан» в ході активного наступу, який відбувається на тлі виведення американських військ, взяли під свій контроль вже 65% території Афганістану.

Джерело: Al Jazeera