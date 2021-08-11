В Україні зменшуються тарифи на електроенергію

https://racurs.ua/ua/n158657-taryfy-na-elektroenergiu-znyjuie-uryad-infografika.html

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Кабмін знижує тарифи на електроенергію для українців, які споживають менше 250 кВт-год у місяць.

Для цієї категорії споживачів тарифи будуть знижені до 1,44 грн за кВт. Про це повідомляється у Telegram-акаунті прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

Водночас для родин, які споживають понад 250 кВт-год на місяць, тарифи залишаються без змін.

Наразі всі українці сплачують 1,68 грн за кВт, незалежно від обсягу споживання.

Нові правила запрацюють з 1 жовтня, — наголошується в повідомленні.



Нагадаємо, на початку серпня у президента України Володимира Зеленського запевнили, що в Україні не будуть різко піднімати тарифи на електроенергію, а також пообіцяли, що Кабмін визначить розміри тарифів для різних верств населення.