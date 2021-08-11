В Украине уменьшаются тарифы на электроэнергию

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Кабмин снижает тарифы на электроэнергию для украинцев, потребляющих менее 250 кВт-час в месяц.

Для этой категории потребителей тарифы будут снижены до 1,44 грн за кВт. Об этом сообщается в Telegram-аккаунте премьер-министра Дениса Шмыгаля.

В то же время для семей, потребляющих свыше 250 кВт-ч в месяц, тарифы остаются без изменений.

В настоящее время все украинцы платят 1,68 грн за кВт, независимо от объема потребления.

Новые правила заработают с 1 октября, — отмечается в сообщении.



Напомним, в начале августа у президента Украины Владимира Зеленского заверили, что в Украине не будут резко поднимать тарифы на электроэнергию, а также пообещали, что Кабмин определит размеры тарифов для различных слоев населения.