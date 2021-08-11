Найдено новое лекарство от коронавируса. Фото: istock

https://racurs.ua/n158656-naydeno-novoe-lekarstvo-ot-koronavirusa.html

Ракурс

Лекарство от коронавируса удалось обнаружить ученым из Университета Альберты в Канаде.

Они нашли ряд потенциально эффективных препаратов благодаря синхротронному излучению Canadian Light Source (CLS). Результаты исследований опубликовали в European Journal of Medicinal Chemistry.

Исследователи обнаружили ингибиторы, которые нацелены на основную протеазу Mpro, расщепляющую вирусные белки и участвующую в размножении вируса.

Оказалось, что GC376, которое превращается в лекарство внутри организма и применяется для лечения коронавируса у кошек, эффективно подавляет Mpro SARS-CoV-2. С помощью CLS специалисты изучили взаимодействие молекулы препарата с протеазой на структурном уровне.

Напомним, ранее мы сообщали, что лекарство от коронавируса разработали австралийские ученые. Исследователи, ссылаясь на результаты исследований на мышах, утверждают, что эффективность этого лекарства составляет 99,9%.