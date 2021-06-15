AstraZeneca разрабатывает лекарство от COVID – результаты тестов. Фото: УП

https://racurs.ua/n156143-astrazeneca-razrabatyvaet-lekarstvo-ot-covid-rezultaty-testov.html

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Коронавирус в мире продолжает активно распространяться, а ученые разрабатывают новые методы лечения инфекции.

Англо-шведский производитель лекарств AstraZeneca заявил о недостаточной эффективности препарата от коронавируса, пишет Reuters.

Участниками испытания были невакцинированные взрослые старше 18 лет, которые контактировали с больными коронавирусом в течение последних восьми дней.

Хотя это испытание не достигло основной конечной точки против симптоматического заболевания, мы воодушевлены защитой, наблюдаемой у участников с отрицательным результатом ПЦР после лечения этим препаратом, — заявила исполнительный вице-президент AstraZeneca Мене Пангалос.



Напомним, ученые проверили эффективность вакцин от коронавируса. По их данным, количество тех, кто сделал прививку и все-таки заразился, не превышает трех человек на 1 тыс., при этом у двух человек из этой тройки болезнь протекала бессимптомно.

Источник: Reuters