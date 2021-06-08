Катастрофические последствия для невакцинированных прогнозирует ВОЗ. Фото: mil.gov.ua

https://racurs.ua/n155774-katastroficheskie-posledstviya-dlya-nevakcinirovannyh-prognoziruet-voz.html

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Коронавирус в мире продолжает активно распространяться, однако многие люди до сих пор не получили прививки от инфекции.

Ослабление карантина может иметь катастрофические последствия для невакцинированного населения. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус.

По его словам, в странах с наибольшим доступом к вакцинам от COVID-19 наблюдается снижение смертности среди старшей возрастной группы. Сейчас там ослабляют ограничения, но это нужно делать осторожно.

С увеличением глобальной передачи штаммов, вызывающих озабоченность, включая вариант Дельта, слишком быстрое снятие ограничений может иметь катастрофические последствия для тех, кто не вакцинирован, — добавил Гебреисус.

Напомним, коронавирус может привести к развитию синдрома Гийена-Барре. Редкое аутоиммунное заболевание возникает из-за специфических антител, которые вырабатываются от этой инфекции.