Разговор Байдена и Зеленского — США будут следить за обещаниями Киева

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Разговор президентов США и Украины сейчас в центре внимания СМИ. Владимир Зеленский обязался перед Джо Байденом сделать ряд шагов, за которыми будут следить США.

Президент Украины взял на себя несколько обязательств, а за их выполнением очень внимательно будут следить в Вашингтоне, рассказал «РБК-Украина» информированный источник.

Байден пообещал Зеленскому визит в Белый дом, поддержку реформ в Украине и армии, обсудил строительство газопровода «Северный поток-2», предоставление Плана действий по членству в НАТО. В то же время президент США потребовал гарантий выполнения Зеленским своих обещаний относительно реформ.

Собеседник «РБК-Украина» выразил надежду, что обе стороны подкрепят свои заявления действиями.

Напомним, что на странице президента Украины за ночь поменяли абзац о членстве в НАТО, которое обсуждалось в разговоре Байдена и Зеленского. На сайте Офиса президента появилось сообщение о разговоре, в котором было написано, что Байден поддержал предоставление Украине статуса ПДЧ в НАТО. Впоследствии вышел релиз Белого дома, где о ПДЧ не было ни слова. Позже фраза о поддержке Байденом ПДЧ исчезла и на сайте Офиса президента.

Разговор Байдена и Зеленского состоялся по инициативе американской стороны. Ранее Белый дом якобы рассматривал возможность пригласить Зеленского в Вашингтон для встречи с Байденом до саммита президентов США и России, но отказался от этой идеи из-за смены руководства «Нафтогаза».

Вчера Зеленский получил приглашение прибыть в Вашингтон в июле.

Источник: «РБК-Украина»