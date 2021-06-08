У Зеленского исправили заявление о натовских обещаниях Байдена

https://racurs.ua/n155769-u-zelenskogo-ispravili-zayavlenie-o-natovskih-obeschaniyah-baydena.html

Ракурс

Интерпретация Офисом президента Украины разговора Владимира Зеленского и Джо Байдена обернулась скандалом.

Вечером 7 июня на сайте Офиса президента появилось сообщение о разговоре, в котором утверждалось, что Байден якобы поддержал предоставление Украине статуса ПДЧ в НАТО.

Вот как это звучало: «Президент США отметил полную поддержку евроатлантической интеграции Украины и важности предоставления Украинскому государству Плана действий относительно членства в Альянсе. Он заверил, что позиция Украины обязательно будет учтена при обсуждении стратегических вопросов в НАТО, а также планируемых мероприятий самого высокого уровня».

Впоследствии вышел релиз Белого дома, где о ПДЧ не было ни слова. Чуть позже фраза о поддержке Байденом ПДЧ исчезла и на сайте Офиса президента.

Первое предложение о членстве в Альянсе убрали и оставили только заверения Байдена, что «позиция Украины обязательно будет учтена при обсуждении стратегических вопросов в НАТО, а также запланированных мероприятий самого высокого уровня».

В Офисе президента уточнили, что о вступлении в Альянс говорил не Байден, а Зеленский.

Владимир Зеленский отметил важность предоставления Украинскому государству Плана действий относительно членства в Альянсе, — теперь так Банковая цитирует слова президента.

Американское издание Axios пишет, что релиз Офиса президента Украины исправили после претензий из Вашингтона.

Украина неправильно восприняла заявление (Байдена о НАТО — «Ракурс») и внесла правку, — заявил источник Аxios в Совете по национальной безопасности США.

Напомним, что разговор Байдена и Зеленского состоялась по инициативе американской стороны. Ранее, по данным СМИ, Белый дом якобы рассматривал возможность пригласить Зеленского в Вашингтон для встречи с Байденом до саммите президентов США и России, но отказался от этой идеи из-за смены руководства «Нафтогаза».

Украинский президент в интервью удивился решению Байдена не вводить санкции для компаний, строящих «Северный поток-2», и заявил, что готов встречаться с Байденом «в любую минуту и ​​в любой точке планеты». Вчера Зеленский получил приглашение прибыть в Вашингтон в июле.

Источник: Axios