О чем договорились Байден с Зеленским, указал Белый дом

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Президент США Джо Байден пригласил Владимира Зеленского посетить Вашингтон позже этим летом. Также Вашингтон предоставит Киеву 900 тыс. доз вакцины от коронавируса.

Об этом сообщила спикер Белого дома Джен Псаки по итогам телефонного разговора Зеленского и Байдена 7 июня.

По словам пресс-секретаря, лидеры обсудили стратегическое партнерство и поддержку плана Зеленского по борьбе с коррупцией и реализацию программы реформ, основанной на общих демократических ценностях, а также евроатлантические стремления Украины.

Байден подтвердил непоколебимую преданность США суверенитету и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся российской агрессии на Донбассе и в Крыму, — отметила Псаки.

Напомним, ранее Офис президента сообщил, что стороны также обсуждали План действий по членству Украины в НАТО, предстоящую встречу Байдена с президентом страны-агрессора Владимиром Путиным, а также геополитический проект РФ «Северной поток-2».