Про що домовилися Байден із Зеленським, вказав Білий дім

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Президент США Джо Байден запросив Володимира Зеленського відвідати Вашингтон пізніше цього літа. Також Вашингтон надасть Києву 900 тис. доз вакцини від коронавірусу.

Про це повідомила спікер Білого дому Джен Псакі за підсумками телефонної розмови Зеленського і Байдена 7 червня.

За словами речниці, лідери обговорили стратегічне партнерство та підтримку плану Зеленського щодо боротьби з корупцією та реалізацію програми реформ, заснованої на спільних демократичних цінностях, а також євроатлантичні прагнення України.

Байден підтвердив непохитну відданість США суверенітету і територіальній цілісності України перед обличчям триваючої російської агресії на Донбасі і в Криму, — зауважила Псакі.

Нагадаємо, раніше Офіс президента повідомив, що сторони також обговорювали План дій щодо членства України в НАТО, майбутню зустріч Байдена з президентом країни-агресора Володимиром Путіним, а також геополітичний проект РФ «Північній потік-2».