Джуліані «вибивав» від Єрмака згоду на розслідування про Байдена — записи CNN

https://racurs.ua/ua/n155767-djuliani-vybyvav-vid-iermaka-zgodu-na-rozsliduvannya-pro-baydena-zapysy-cnn.html

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CNN отримав аудіозапис дзвінка, який відбувся в липні 2019 року. Журналісти стверджують, що на «плівках» голоси колишнього адвоката Дональда Трампа Руді Джуліані, американського дипломата Курта Волкера і на той час помічника Володимира Зеленського Андрія Єрмака.

Зокрема, Джуліані наполягав, аби Зеленський публічно оголосив про розслідування ймовірної корупції сина Байдена та заявив, що Україна втрутилася у вибори президента США у 2016 році, щоб «нашкодити Траму». Стенограму бесіди BuzzFeed News опублікував 30 квітня.

Джуліані закликав Київ розпочати розслідування проти Джо Байдена через 1,2 млрд дол. кредиту США Україні, який надали після звільнення генпрокурора Віктора Шокіна. Останній нібито розслідував незаконну діяльність Хантера Байдена в українській газовидобувній компанії Burisma.

Джуліані під час розмови декілька разів наполягав, що Зеленський має оголосити про розслідування щодо Байдена та про те, що Україна нібито втручалася у вибори президента США у 2016 році.

CNN зазначає, що Єрмак під час зустрічі «терпляче слухав» і намагався направити розмову на розв’язання дипломатичних питань. Він також хотів домовитися про дату візиту Зеленського до Вашингтона і дав сигнал, що «буде працювати, щоб рухатися вперед у розслідуваннях».

Я абсолютно впевнений, що як тільки підтвердимо дати майбутнього візиту президента Зеленського до США, я готовий особисто контролювати підготовку… Я буду готовий приїхати, і ми можемо особисто та детально обговорити всі питання, розслідування, які ви перелічили у розмові, — цитують в CNN слова Єрмака.

Після цього тон американців змінився. І Джуліані, і Волкеру сподобалось почуте. Волкер заявив, що «натисне» на Трампа, щоб той зателефонував українському президенту.

Розмова тривала приблизно 40 хвилин. Видання стверджує, що Джуліані «агресивно вмовляв українців виконати наказ Трампа».

Все, що нам потрібно від президента, — це сказати: я поставлю чесного прокурора, він проведе розслідування і відкопає докази, які нині існують, і чи є інші докази причетності до виборів 2016 року, а потім справа про Байдена має бути припинена. Хтось в Україні повинен поставитися до цього серйозно, — казав Джуліані.

В аудіозаписі адвокат Трампа сказав, що «це дійсно добре б очистило повітря» і «це може бути добре для набагато кращих відносин». Джуліані не відповів на прохання CNN прокоментувати аудіозапис.

У США нині ведеться кримінальне розслідування щодо Джуліані і його угод з Україною. У кінці квітня ФБР провело обшук в будинку та офісі Джуліані. Утім, докази зв’язку дзвінку Єрмаку із розслідуванням наразі відсутні.

У грудні 2019 року Єрмак пояснював в інтерв’ю німецькому виданню Welt, що контактував з особистим адвокатом Трампа Джуліані, оскільки хотів переконати його, що «в команді Зеленського немає ворогів США». Нинішній голова Офісу президента визнав, що Джуліані «лише коротко» запитав, чи чув він про фірму Burisma, на яку працював Байден-молодший.

Джерело: CNN